10月上旬，美國有三個重磅的政治新聞。國人熟知的是，震驚全世界、美國總統川普感染新冠病毒、入院出院，重返白宮，以及大選前唯一一場的副總統辯論會。國人並不熟知的則是，聯邦調查局破獲一個重大案件，13個企圖綁架密西根州長的白人極端主義者，因為想要綁架民主黨籍州長惠特默女士被逮捕，消息一出，震驚全美國。

在第一次總統辯論會後，美國總統川普感染病毒入院，目前雖已回到白宮，但由於他不願接受遠距的視訊辯論，而民主黨的總統參選人拜登則以川普曾經確診為由拒絕，主辦的美國總統辯論委員會已經正式取消第二場次的辯論。如果雙方僵持不下，原訂月底的第三個辯論場次，一旦沒有共識，則10月上旬副總統的政策辯論會，將是11月3日大選前，最重要的政見辯論會。

由於川普總統第一次辯論時，被福斯新聞台記者問到，要不要公開譴責極右派的民兵組織，並具名點出（極右派）「驕傲男孩」（Proud Boys）的情況下，他所說出「退後，準備好」（"stand back and stand by"）的呼籲，以及要求所有民主黨籍州長「開啟州」、「開放學校」的聲明，被連結到民主黨密西根州州長的預謀綁架案。

這足以凸顯出執政的共和黨和在野的民主黨，面對過去半年風起雲湧的黑人民權運動，激烈對立的政治態勢，向上延燒到總統大選，而且呈現幾乎失控的狀態。因為，一旦自發性的激進團體組織人士自認為，已經接收到「準備好（就自己採取行動）」的信號，則任何政治人物都無法預期最後會發生什麼事情，而這在合法擁有槍械的美國，情況可能更加嚴重。

相對而言，10月初的副總統辯論，之所以引人注目，並不是因為這是唯一一次的副手過招，而是因為無論川普連任或拜登當選，都是古稀之齡，川普染疫，而拜登年近8旬；因此，現任的彭斯副總統和民主黨的賀錦麗參議員，做為未來可能的「備位元首」，稍有差池，就可能接任總統的職務。

就共和黨的接班梯隊而言，滿頭華髮、現任副總統彭斯（1959年出生）的資歷完整，眾議員與州長（只做一任四年）的政治歷練與法學專業，無論是四年或八年的副總統，加上是虔誠的基督教福音派信徒，反墮胎、反同性婚姻、支持擁有槍械的純正共和黨人，已經站在黨內接班的制高點上，未來有意問鼎大位者，無人能夠輕忽。而當前曝光率、尤其是國際能見度，遠超過副總統彭斯的人，則莫過於1963年出生的國務卿蓬佩奧。西點軍校畢業，曾任中央情報局局長，這兩年鋒芒畢露，是一位「非典型」、「戰狼」等級的國務卿。

就民主黨的接班梯隊而言，做為愛爾蘭後裔、天主教徒的拜登所選取的副手，賀錦麗未來想擠進2024年的行列，其實並不容易。從加州的檢察官到檢察總長、乃至於六年參議員才剛做四年不到的資歷，能夠雀屏中選的原因在於：女性、少數族裔（牙買加與印度）、中壯年（1964年出生）、與拜登過世的長子是加州同僚與舊識，以及過去半年盛逢其會的反種族歧視社會運動。

然而，如果就少數族裔來說，由於賀錦麗的父母親都是學術與社會精英，夫婿是白人，自己更是少數族裔的上流社會出身。更重要的或許還是，合計占全美人口超過30％的非洲裔和拉丁裔選民，有沒有將她當做「自己人」，在這次「不讓川普連任」的共識下，不會出現這樣的問題。但如果拜登落選，放眼2024年大選的黨內競爭，少數族裔的「根正苗藍」（民主黨是藍色）與否，以及她的政治資歷和聲望，恐怕仍有待後續的觀察。

特別是，民主黨的女性政治人物，人才濟濟；且地方行政首長的政府治理，終究是要比國會議員的問政，要來得更接地氣，體察民意。白人女性州長們不算，芝加哥市長和亞特蘭大市長，兩位非洲裔女士，在過去半年的社會運動當中，勇於對抗聯邦政府派部隊進駐，而受到媒體青睞。

回顧10月上旬美國的三件政治大事，不論11月的大選結果如何，未來十年或甚至20年，美國的政黨對立不但會更加激烈，也更無法面對面進行溝通。尤其是，極端主義者預謀綁架州長案，對於兩大政黨的基本盤選民來說，說不定還只是大家各擁其主，天經地義。當共和黨指控的共產主義者，以及民主黨不能接受的白人至上種族主義者，都成為選民根深柢固的意識型態，就不再能用是非和對錯加以衡量。這是美國式民主的政治危機，也是世界各國政府目前憂心忡忡的根源；由於美國總統選舉的結束，未必是美國民主危機的最後盡頭，我們只能靜觀其變，坐等大選的結果！

(工商時報)