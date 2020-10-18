《人民日報》刊載《告台灣情治部門書》，頗有「勸降」意味，似乎又把兩岸關係拉回敵我分明的冷戰年代。無獨有偶，具有軍方背景的大陸前國台辦副主任王在希接受媒體訪問，暢談「北平模式」解決台灣問題可能性。王雖已退休，但他的思考在大陸對台政策層應有一定代表性。以戰逼和、以武促統、城下之盟的「北平模式」，雖非直接以武力統一，但與「和統」有本質上的差異，也是對2005年連胡會以來，北京一貫對台政策的顛覆。

回顧1949年中共「和平解放」北京的歷史，簡言之，「北平模式」是指共軍包圍北平，國民黨孤軍失去戰鬥意志後投降的模式。用北平模式兵不血刃統一台灣，三大要素不可或缺：第一，解放軍在西太平洋掌握百分之百反介入能力，海空軍可以完全封鎖台灣，美國無能為力。第二，中共在政府高層、民進黨中央、軍隊與情治機關布滿暗樁，在社會各機構、團體、組織中有內應，準備隨時接應。第三，大陸已經籌備好「接管」台灣軍政法部門的團隊，有能力平穩過度、安定人心。

要同時滿足上述3個條件，不要說眼前，即使15到20年後也未必能夠做到，即使在微博上喊打喊殺、異常自信的大陸網民，估計也不相信大陸能做到。1949年中國共產黨、解放軍在北平做到了，放到今天的台北，「做不到就是做不到」。

會有「北平模式」的倡議，潛台詞是「和統無望」，必須採取強制手段，但受限和統前提，因而提出「北平模式」。直白的講，不但淪於文字遊戲，還挑戰了習近平倡議的心靈契合，更暴露了某些人已失去「四個自信」。細究「和平統一」與「北平模式」的差異，前者意在爭取台灣人心，塑造統一的客觀條件，後者主要思維在排除美國於東亞的地緣政治力量。但要請「王在希們」想清楚，何者較容易實現？答案當然是前者，畢竟操之在己，後者顯然不是大陸自己所能決定。何況台灣內部「和平派」仍擁有一定的支持基礎，即使面對民進黨政府極限施壓，仍有25%到30%民眾支持兩岸和平發展。

最近大陸常批評國民黨兩岸路線自我迷失，其實大陸也出現類似問題。2005年兩岸共創的和平發展、融合發展路線，並沒有錯誤，這是逐步實現和平統一的理性路徑，不能因眼前的波折而斷言「可能性微乎其微」。

回頭看來，兩岸關係在2008年馬英九勝選兩岸才算真正意義走出「第一步」，馬習會接近踏入「第二步」，但因台灣政黨輪替而中斷。算下來「第一步」也僅僅十幾年，和兩岸自1949年分治、自1895年分離比較起來，根本算不上什麼。有宏大歷史格局的領導人，應該有這個耐心和定力。如果把蔡英文上台後5年來的兩岸紛爭，視作「第一步」裡面正常出現的波折和困難，也無可厚非。更何況，大陸直到現在還在不斷完善惠台政策、落實台胞在陸平等待遇，更加說明兩岸和平統一的「第一步」並沒有走完，更要走好走穩。

2019年初的「習五條」，是大陸啟動兩岸和統的理論準備。不過，在選戰及中美衝突背景下，「習五條」善意被最小化、惡意被最大化，對習近平並不公平，但這不能構成顛覆、否定和平統一路徑的理由，不能輕易讓軍方、鷹派唱主角。不可一廂情願，認為透過簡單粗暴的施壓或重返戰爭年代的「北平模式」以武促統，就能「征服」台灣人心。

大陸遭遇近年少見的外部挑戰，海內外關注中共會不會走回改革開放前的封閉老路，習近平明確宣示會以更大力度開放市場，以深化改革應對西方的遏制和保護主義。事實證明，大陸經得起貿易戰和新冠疫情的考驗，將在全球疫後經濟復甦進程中扮演中流砥柱的角色。

同理，兩岸和平發展關係倒退，固然與台灣一些政客對中國的敵意、一般民眾對大陸的不理解、對統一的畏懼有關，更重要因素在大陸未能說服台灣人民統一的好處，大陸需要以更大的自信爭取台灣人民對統一的認同。要拿出信心，民進黨越打壓、越封鎖兩岸交流，大陸就越要開放大陸人民到台灣觀光、就學、就業、投資，台灣是民主社會，公布對台灣有好處的政策，台灣人民自可在體制內奮鬥促其實現，平衡民進黨錯誤的方向。