美國全力打壓大陸半導體產業發展，但可能無法完全如願，從台積電最近公布的營收報告可以推論，至少在中低階半導體製造方面，大陸產業仍有很大的發展空間，肥沃的市場應足以培養自主技術。

台積電公布最新的季營收，以美金計算，2020年第3季營收為121億4千萬元，其中5奈米製程出貨占銷售金額的8%；7奈米及16奈米製程出貨分別佔35%和18%。總體而言，16奈米及以下製程的營收達到全季晶圓銷售金額的57%，換算成金額約69億美金。相較起來大陸技術最好的晶圓代工企業中芯國際季營收約為10億美元，台積電多出近60億美元。

為什麼要這樣比較？因為在美國禁令之下，中芯買不到EUV（極紫外光刻機），EUV是先進製程關鍵設備，重要零件從美國出口，要美國許可，但是可以買到DUV（深紫外光刻機），製造光刻機的荷蘭ASML公司財務長Roger Dassen最近表示，ASML可以從荷蘭向大陸出口DUV，無需美國許可。

荷蘭可以出口DUV光刻機給大陸可能有2大原因，首先是市場因素，大陸半導體市場需求相當龐大，今年1至8月，大陸就進口了3334.6億美元的半導體，其次是大陸上海微電子也可以製造光刻機，外界認為利用大陸DUV可能可以突破到28奈米製程，再對大陸市場進行封鎖和限制沒有多大意義。

中芯現在可以用DUV作到14奈米製程，也就是說中低階製程工藝對於大陸半導體製造企業來說，基本上不存在太大的技術差距，但在全球晶圓代工市占率僅4%，和台積電仍然有非常大的差距，很多電子設備並不需要太先進的製程製造的晶片，可見大陸半導體產業還有非常大的空間可以發展，利用培養產業技術。