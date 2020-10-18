國家通訊傳播委員會（NCC）磨刀霍霍，準備向中天電視開鍘。對民進黨政府來說，除掉最愛唱反調的媒體，想必心中大快，但歷史將會記載，這是台灣自民主轉型以來最嚴重的踐踏言論自由事件。中天一旦被砍，台灣的自由民主將遭到重創，蔡總統真的願意承擔這個汙點，成為史頁上記載關媒體的總統嗎？

綠營痛恨中天的理由，無非是主張兩岸和解、力挺韓國瑜、經常批評蔡政府政策等等，但這些都屬於憲法保障的言論自由，談不上違法。台灣不是已經完成民主化，人民享有充分的思想、言論與新聞自由嗎？我們在什麼時候又走回時光隧道，人民腦子裡的思想要接受政府審查、表抒言論須服膺執政者的要求？

媒體以監督政府、揭發時弊為天職，保障人民擁有充分的資訊了解施政良窳，人民才能在投票時做出不受當權者蒙蔽的抉擇，當政者也因此無法一手遮天洗腦民眾。

總統不表態就是挺NCC

換言之，媒體的存在與功能，是人民對執政者的重要監督制衡武器，否則小老百姓無從與國家機器對抗。現在執政者要砍殺敢於批評的媒體，受害的不只是一家媒體，更是所有媒體的新聞自由，以及開放多元的言論空間，人民的資訊權會連帶受損，對政府的監督制衡機制也隨之削弱。

政府關媒體，在任何民主國家都是無法想像的事。川普再恨CNN，也不敢動關台的念頭。過去李登輝和陳水扁當總統時，都曾對特定媒體發起退報抵制，當時已被認為是憑藉公權力打擊異議媒體，既不公平也不正義，但至少他們都不曾有關報關台的想法，因為那是不可能出現在民主國家的事情。

如今的民進黨政府，權力愈來愈膨脹，行事愈來愈恣意，面目也愈來愈難看，似乎鐵了心要關掉中天，不在乎言論與新聞自由對台灣的價值，只在乎媒體綠色光譜的整齊悅目。

當年鄭南榕自焚，是為了堅持人民有主張台獨的言論自由；今天中天及旺中集團被追殺，是因為政府不准人民有主張兩岸和平的自由。鄭南榕為理念殉道，中天則是為了理念上斷頭台。民進黨政府把鄭南榕標榜為烈士，卻砍殺異議媒體，不正是在踐踏鄭南榕以生命為人民爭取到的言論自由嗎？如此虛偽，令人不齒。

連陳水扁都說，台灣不能只有一種聲音，政府可以更迭，但新聞自由是民主價值，他沒關TVBS，原因是他不希望威權政府箝制新聞自由、打壓言論自由的歷史重演，「倘若要由我來決定應該是報紙不干涉政府運作，還是政府不干涉報紙運作，我立刻可以決定後者比較好。」台北市長柯文哲也表態說，「我不同意你講的話，但我捍衛你講話的自由」。電視台撤照要有證據，處分要符合比例原則，程序要遵守法律規範。

行政院推說NCC是獨立機構，不受政府指揮，但在民進黨政府治理下，NCC裁處新聞頻道的檢舉案件明顯兩套標準，政治化操作事蹟斑斑，行政院長蘇貞昌更不忌諱把手伸進這個依法應超然中立於行政機關之外的專業機構。他先大罵NCC主委詹婷怡，迫使她黯然下台，接著抓住新任主委搞不清民進黨派系生態，貿然發出新聞台執照給台數科，再度演出「震怒秀」，NCC只得火速收回執照。兩度立威，NCC還能不俯首聽命嗎？

NCC雙標罄竹難書

論NCC的雙重標準，絕對罄竹難書。同樣是報導雲彩異象的趣聞，中天的鳳凰雲被罰了40萬，三立的巨龍雲和民視的火龍雲就不罰。不久前流出的總統府密件資料中，提到有兩位NCC委員偏綠，「可以配合處理中天」，她們後來果然獲得NCC委員提名，如今又指定擔任中天換照案聽證會主持人，中天希望兩人迴避，卻遭NCC上演「慰留秀」拒絕，這樣甘為執政者馬前卒，如何能讓人信服？

世界只有一種聲音，代表的不是和諧，而是異議的消滅。各家媒體的報導及言論只要在合法合憲範圍內，就應享有充分的表達權。當政者無權對媒體宰割恫嚇。一家媒體被關，其他媒體皮皮剉，接著，所有人都會噤如寒蟬。政府不可以關媒體，這條線台灣如果不守住，整個民主自由體制都會崩解，我們灑盡血淚耕耘灌溉的民主果實也將腐爛。

將來的歷史一定會寫下這一筆，蔡總統現在就可以決定，自己想留下什麼樣的印記？

民進黨已完成關掉中天的所有布局，最後關頭蔡總統不表態，就等於支持NCC侵犯新聞自由，那麼，就準備接受歷史罵名吧！蘇院長、NCC全體委員，忍心讓蔡總統承受踐踏新聞自由的罪名？