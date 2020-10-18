現在看起來，蔡英文總統拿開放瘦肉精美豬換台美經貿關係大升級，最後淪為兩頭落空的風險越來越高，蔡政府該想想如何因應。

雖然蔡政府從來未明確承認，但蔡英文慨然要讓台灣民眾吃美國的瘦肉精豬肉，明顯就是要換美國願意「提升」台美經貿關係的層級，這個提升不論是以FTA（自由貿易協定）或是BTA（雙邊貿易協定）都可以；另外則是台美共組供應鏈的合作。

不過，「交換」成真的機會看起來越來越低。短期而言，真正負責貿易談判的美國貿易代表署，為了顧及美國與大陸的貿易協議能順利執行，反對與台灣展開談判，以免激怒大陸影響協議的執行。

中長期而言，蔡政府的開放美豬牛在美國大選前宣布，很明顯就是做人情給川普，隱含的意思是支持川普；但現在川普選情拉警報，萬一選舉結果川普連任失敗，請問蔡政府有辦法讓拜登「兌現」台美FTA或BTA這張支票嗎？這張支票其實只存在於蔡政府與川普政府的「默契」之間，而不是白紙黑字的支票，拜登沒有義務兌現。

所謂台美共組供應鏈，台灣付出的代價可能高於利益，而且美國原本就一定需要長於製造的台灣協助，才可能獲得最大成效，台灣根本不必做出讓民眾吃瘦肉精的犧牲，也能成就此事。

如果當初蔡政府想深遠點、慎重點，即使要開放美豬牛換經貿利益，也應該等到美國大選情勢底定後。

川普的選情不看好，蔡政府該要有因應策略，千萬別搞到民眾被迫吞下瘦肉精美豬，卻換不到任何經貿利益，淪為民眾健康、經貿利益兩頭空的淒慘下場。