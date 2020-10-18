美國白宮國家安全顧問歐布萊恩日前在一項座談會中再度表示，面對中共的軍事威脅，台灣需要強化自己的防衛能力，台灣的國防預算目前只接近GDP的2%，遠遠不夠。他再度重申，台灣要成為豪豬，如此獅子就不會想去招惹牠。問題是，美國除了想賣武器給台灣 ，擺在中美戰鬥的前沿當馬前卒之外，台灣的武器裝備真能嚇唬住獅子嗎？

也就是說，台灣真的能成為豪豬嗎？川普在大選前為了擺出反中的大陣仗，不斷出售武器給台灣，目前開出的清單包括F-16V、死神無人機、陸基魚叉反艦導彈，即使已經近百億美元，但距離美國的希望值GDP3%還有一大段距離。而加強台灣軍事力量的主要支持者就在白宮，歐布萊恩在去年9月波頓去職後接手國安顧問，軍售案就源源而來。

歐布萊恩始終認為中國的「和平崛起」只是話術，它勢必會挑戰亞洲的和平現狀。早在新冠肺炎爆發之初，今年1月他就向川普預警，說「這會是總統任內最大的國安危機」，最後連川普本人也不能倖免於染疫。

歐布萊恩不斷鼓吹中國擴張論，但是問到美國是否介入防衛台灣的問題，他的答案則是秉持一貫的「模糊政策」，只希望台灣提高國防軍費。美國民眾過半不願意為台灣出兵，白宮或國務院當然不會承諾，美國在八二三炮戰期間也只有武器援助。

兩岸的武器軍備落差巨大，就算美國對台軍售從防衛性武器提升到攻擊性武器，但我方不論陸海空的軍備都遠遠落後解放軍。最近中共軍機頻頻越過海峽中線，蔡總統說要強勢驅離，我空軍光是升空警告就已經疲於奔命，還打什麼仗？我們想要的F-35，美國就是不給，要給可以，買完F-16再說，擺明就是要你幫忙汰舊。這樣的軍售，能使台灣變成豪豬嗎？頂多只是身上插滿軟刺的假豪豬而已。

讓獅子不會想要招惹的辦法，不是把自己變成豪豬，而是變成小獅子。台灣和大陸本來同文同種，同出一源，大陸如果是大獅子，台灣當然是小獅子，中國人不打中國人，這是大陸領導人一貫的主張。台灣成為小獅子要比成為豪豬容易得多，首先承認自己是中國人，其次和大陸建立和平互動的關係，對內全力發展經濟民生，不必將心力放在軍事對抗上，搞什麼全民皆兵，又要在家當兵，拿掃把也要戰到一兵一卒，需要這麼悲情嗎？

30年前台灣在民主政治的發展、經濟四小龍的時代，大陸都希望學習台灣經驗，那時台灣不是走路有風的小獅子嗎？何苦今天搞到當豪豬的地步，更何況是美國在你身上插滿軟刺的假豪豬？