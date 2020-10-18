國際民調機構「輿觀」（YouGov）近日發布跨國民調，顯示歐洲主要國家的民眾一面倒地支持拜登，希望他贏得美國總統大選；日前「輿觀」發布了東亞八個國家的民調結果，川普唯一勝出的國度就是寶島台灣，他以42%的支持度贏過拜登的30%，大贏12個百分點。與台灣明顯對比的是馬來西亞與新加坡，拜登的人氣超過60%，而川普只有10%上下。

「眾人皆醉我獨醒」，看來只有台灣人對川普青睞有加。原因很簡單，因為川普對台灣友好，格外的友好。川普發動中美貿易戰，高階供應鏈轉型，台商回流，讓台灣的經濟成長超越香港、南韓、日本；美國對台軍售常規化，源源供應以前買不到的武器；這兩個月，川普陸續派了衛生部長和國務院次卿訪台，層級之高，前所未有；坊間傳言，川普可能上演「十月驚奇」，親訪台灣，送出「台美建交」大禮。凡此種種，怎麼能讓台灣人不挺川普？

弔詭的是，當被問及川普當選對世界的衝擊時，有較多的人認為弊多於利。換言之，台灣人心知肚明，川普當選對台灣有利，卻是以對世界有害為代價的。

川普經常口出狂言，冒出種族歧視的言論，不尊重專業，甚至侮辱自己的閣員；川普要求美國疾病管制中心（CDC）避免使用「科學依據」、「證據導向」這樣的用詞；在新冠病毒的防疫政策上，川普經常講一些沒有科學根據的話，例如，注射消毒水可以殺死病毒，乃至人的意志可以戰勝病毒。1周多前，他親自演出一場三天進出醫院的英雄秀，聲稱他身體裡的DNA其實是USA。

也難怪科學界兩大周刊──《科學》(Science)與《自然》(Nature)都罕見的以社論形式表態。《科學》於15日譴責白宮施壓聯邦食品藥物管理局（FDA）有意誇大「康復者血漿療法」的療效。14日出刊的《自然》周刊譴責川普攻擊媒體、法院、科學機構與衛生單位，進而明確地為拜登背書：「我們無法坐看科學遭詆毀。拜登信任真理、證據、科學與民主......是美國開始修復科學與真理損害的最佳希望。」

雖然川普的作為與言論引發諸多爭議，站在台灣人的立場，很多人寧願支持川普，似乎他繼續擔任美國總統對台灣有利，因為「台灣的厝邊有個兇惡的中國」，台灣人沒有美國人可以反對川普的「奢侈」。往下推理，下一步要問的是：川普是言而有信的人嗎？是真心把「維護台灣的民主自由」當作普世價值來堅守？或只是把我們推向前線當馬前卒？把台灣當作用過即丟的衛生棉？

浮士德與魔鬼作交易前明明知道對方是魔鬼，還是願意與他簽約。川普是天使，還是魔鬼？台灣願意做浮士德嗎？（作者為國立台灣大學兼任教授）