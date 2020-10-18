回想2012年初，為加入《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的諮商，美國要求開放含萊克多巴胺的美豬美牛，行政院訂定「保障國人健康」、「照顧產業發展」及「符合國際規範」等三大原則，2月農委會立即與養豬養牛產業團體密集溝通，和衛生署立即召開三次專家會議，消基會、主婦聯盟亦出席，得到「安全容許，牛豬分離，強制標示，排除內臟」的政策。隨即在立法院舉辦公聽會，並於5月間和衛生署召開國際研討會，一直到6月5日提到立法院院會討論。

6月10到15日民進黨為堅持「零檢出」立場，占據立法院議場主席台五天四夜，以阻止通過美牛進口案；7月25日，立法院臨時會召開，通過《食品衛生管理法》修正案以10ppb為基準，可允許提出申請牛隻飼料添加萊克多巴胺，並開放萊克多巴胺的美牛肌肉進入台灣市場。民進黨、台聯黨、親民黨三黨團皆投下反對票；歷時9個月才有萊劑美牛進口。

美國不吃豬內臟，成本低，目前進口豬雜碎以美國排名第一，國人豬肉和內臟消費量高，內臟的萊劑殘留量高，一定要做好風險管理，才不會發生問題。從堅持豬肉零檢出到開放含萊劑全豬進口，這是時空背景不一樣之一。

農委會2010年9月7日公告行政命令，將乙型受體素在國內列為禁藥，衛福部食藥署就不可以訂定進口容許量。連2012年公告美牛的進口容許量10ppb都變成違法公告，必須撤銷。而且衛福部公告是以ppm為單位，違反國際規範，CODEX的標準適用ppb。目前送立法院審查的9項行政命令，完全沒有像基改食品一樣清楚標示，消費者無法選擇，整體配套措施雜亂無章，無視國人健康和產業發展，這是時空背景不一樣之二。

開放30月齡以上美牛進口，完全沒有評估其風險，美國以往發生的狂牛症都是30月齡以上的牛（乳牛或種牛，可能在72月齡以上），如果沒有到美國檢查屠宰場，依照衛福部的規範是不准進口的，2012年4月美國發生狂牛症，我們立刻暫停美牛進口，並要求查廠，派團去查牛屠宰場是否符合規範，才同意由檢查合格的屠宰廠進口。另外含萊克多巴胺豬肉及內臟的屠宰廠，如未在現有合格進口名單內，應重新查廠才能同意進口。這是時空背景不一樣之三。

2012年美國養豬使用萊克多巴胺約占70%，2019年使用萊劑的豬頭數只有22%，真是時空背景大不同呀！為什麼在這種情況下要開放萊豬，到底對美經貿談判得到什麼利益，要冒這麼大的風險進口萊豬和30月齡以上美牛?以「時空背景不同」的理由就可以掩蓋一切錯誤的決策嗎？（作者為國立台灣大學動物科技系名譽教授、前行政院農委會主任委員2012-2016年）