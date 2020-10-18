近日，筆者收到一封從高雄寄來的信，落款「九六老兵」吳OO親筆。緣起於吳先生看了筆者10月5日〈先正視中華民國 再談統一〉投書，特來函鼓勵叮嚀。信中字裡行間念茲在茲國家大事，筆者拜讀再三感觸甚深。

1949年這位25歲軍人隨國民政府遷台，一晃眼已子孫滿堂年近期頤。吳先生於2001年投書香港《開放雜誌》呼籲北京當局溫和對待「中華民國」，扮演「太陽」而非「北風」角色；2018年自掏腰包近24萬元以「中國統一之路」為題刊登聲明於《聯合晚報》頭版，除指出北京當局如欲統一，需回到中華民國憲政體制，並精心設計統一後的國旗及國歌等建議；2019年再投書力主「中華民國」正統性。吳先生畢生為國效勞、關心兩岸發展、執筆針砭毫不諱言，讓筆者敬佩！

自1949年算起，倏忽間當年5歲隨家人來台的筆者業已76歲、新兵也成了96歲老兵。據統計當時約百萬軍民「轉進」台灣，其後代再後代都在台灣戮力深耕，百姓間小吵小鬧更顯這片土地兼容並蓄一家人共生。從鄉土家國聯繫到追本溯源，兩岸統一願景不該僅老兵所懷，身為中華子民都應有所體認。就算年輕之輩少了歷史記憶，也理應考慮現實，於「小我」思量與大陸14億同胞如何切磋互勉，於「大我」則透思趨吉避凶確保家園和平。

兩岸過去數十年歷經「反攻大陸」和「解放台灣」軍事對峙、競逐「聯合國中國代表權」法統、開放探親擴大民間交流、習馬峰會展兩岸和平曙光，今又重現台海兵凶戰危情勢，本質「剪不斷、理還亂」關係瞬息萬變。當「理念相近」的國際友人關心兩岸事務，我們除感念在心仍須警惕倚靠外人過重對台灣人民未必是福。從2016年「川蔡熱線」，川普推特回以「為何美國對台出售數十億美元武器而我不該接通祝賀電話」可見政客現實嘴臉。

如今川普總統選情告急，策動斷交後「層級最高內閣官員」先後訪台，從美豬到軍售案讓人眼花撩亂，雖外交部長吳釗燮一句「目前不尋求與美國建立外交關係」讓中美友好泡泡破滅，但美國選情緊繃不免讓人想像「復交」的幻象。

假使川普總統向我方提出承認「台灣國」案，除因抵觸中華民國憲法斷不可行，必也踩上北京「台獨紅線」，兩岸兵戎相見更是災難。即使川普向「中華民國」提出「恢復邦交」外加共同防禦條約，回顧1978年12月16日，卡特總統突宣布將與中華民國斷交廢約，轉而承認中華人民共和國之例，不保哪天歷史重演，前車之鑑不可不慎！基此，上述假設方案均非良策。

蔡政府與其圖倚美之便，甚至參與「亞洲版北約」抗中而致後患無窮，兩岸前途宜回歸兩岸以一中為目標，互相尊重、促膝長談更為實際。何謂「一個中國」？台灣是中國的一部分，就像大陸也是中國的一部分。既然台灣人跟大陸人都是「中國人」，雙方必須對等尊重、求同存異，努力邁向良制一國。

兩岸間異同何在？論同乃中華文明、民族血緣、兩憲法皆明文「中國」。論異以「法治」為例，中華民國政府在台灣逾71年，已從法制走入法治；中華人民共和國政府在大陸主政71年，法治建設已有成績，習總書記「憲法的靈魂在於實踐」良言更令筆者驚艷。只是全國人大常委會迄今未作成任何憲法解釋，法院判決書攸關民生也避援引憲法，令筆者困惑。基此，兩岸間除求同發揮綜效外，更要探詢「化異為同」解方，儘早達成「良制」的共識。

此外，良制統一中國既為兩岸目標，北京當局於聯合國代表中國近50年，是時候請習總書記留予台灣人民對等尊重。一中框架下，或可由習主席邀請台灣當局參與國際事務，讓國際社會刮目相看爭氣的中國人！當兩岸一家人以大事小、以小事大為美好生活努力，「良制」經善意切磋逐漸成形於兩岸，屆時國家統一於「良制」自然水到渠成！

為達兩岸政府帶給人民自由、民主、均富乃至永遠和平願景，在習主席任內、蔡總統任期屆滿內，雙方皆應肩負身為兩岸地區領導人的使命，共促兩岸對等對話契機，讓兩邊皆為太陽。期盼九六老兵畢生國家統一的懸念早日實現。（作者為海峽交流基金會首任秘書長）