中天電視台換照引發社會關注，台北市長柯文哲受訪時表示，中天雖然常對他多所批評，可是他仍認為中天有存在的意義。前總統馬英九和陳水扁也都呼籲蔡政府應尊重台灣的民主和言論自由，不應撤除新聞台執照。

依憲法第11條：「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」言論自由是人民的基本人權。台灣從過去的威權體制，到解嚴、公民直選總統，民主政治逐漸上軌道，都是眾多民主鬥士一步一腳印完成的。如果政府真的只因為中天新聞台的言論不見容於當局，而以公權力報私怨，將中天新聞台關閉，那將是台灣民主最大的負面教材。

中天新聞台批評民進黨政府也不是最近才開始，但蔡總統還不是一樣高票連任；中天對韓國瑜至為推捧，但韓不也競選總統失敗，高雄市長罷免案也成功了。可見台灣民眾對於政治自有一定的認知與判斷，能包容社會多元的聲音，才是真民主。

不少支持民進黨的人士經常批評中國大陸如何不民主，像是在大陸，台灣人誰敢手執中華民國國旗在街上揮舞。但如果綠營的人也提案不准讓五星旗在台灣街頭揮舞，那不免讓人質疑台灣的民主有優於大陸嗎？大陸憲法同樣也規定人民有人身、言論自由的保障，重點是在執行上的程度，有沒有辦法落實。

以往大陸遊客到台灣，最愛看台灣政論節目的百家爭鳴，尤其對批評政府毫不留情的風氣更讓他們讚嘆，如果未來台灣的電視台都是一言堂的歌頌政府施政，那言論自由還會是台灣人的驕傲嗎？

政府如果關閉中天新聞台，台灣的言論自由無疑將受到嚴重衝擊，導致寒蟬效應。試問，以後的電視媒體、平面媒體有誰不擔心政府會對他們進行各種干預？報社、電視台老闆會不會要求下屬遵守政府對策，配合作政令宣導，盡量減少批評？果真如此，那台灣最自豪的民主自由還剩下什麼？

法國啟蒙思想家伏爾泰說，「我不同意你講的話，但是我還是捍衛你講話的權利跟自由。」陳水扁總統做得到，柯文哲做得到，蔡英文總統和蘇貞昌院長做得到嗎？莫忘言論自由是過去多少黨外人士篳路藍縷用血汗爭取來的，希望不分黨派，我們一起來捍衛台灣的言論自由。這不是為了中天新聞台，而是為了台灣向來最自豪的民主基本核心價值。

（作者為世新大學法律系兼任副教授）