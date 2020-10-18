再2周多的時間，美國人民就要選出下一任的美國總統，也是近一個世紀以來的全球領導人。不管是川普連任或是拜登當選，我們亞洲人都有一個共同的願望，盼望這位總統是一位能團結美國，協和萬邦的人，來領導這個正在經歷新冠肺炎肆虐、受創的新世界，讓世人恢復信心，繼續把美國重新塑造成令人嚮往的人間樂土，一個充滿希望與機會的地方；並且盼望她繼續引領世界各國邁向和平、繁榮、進步的康莊大道。

眾所周知，在上個世紀的台灣，年輕人的夢想是「來來來，來台大；去去去，去美國」，把美國視為人間天堂。1970年代美中關係解凍後，中國大陸的年輕人也有相同的「哈美」現象，這或許與我們的祖先把「美利堅合眾國」翻譯成「美國」，意思為「美好的國家」有關。

其實二戰、韓戰與越戰後，亞洲國家的年輕學子也多半把美國視為人間樂土，很少有例外。

可惜的是，自從2016年美國人民選出川普總統執政以來的4年，由於他採取自私自利的「美國第一」政策，以及高喊虛幻的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號，不僅美國國內動亂不安，而且整個世界也不再太平，使得美國自由開放、民主法治、慷慨友善的美好形象大受損傷，甚至有人把「醜陋的美國人」這樣的惡名加在美國的身上，令人感嘆遺憾！

在全球人類陷入百年來最大的新冠肺炎侵襲，世界經濟有待共同合作，重整經濟之時，我們這個世界亟需有一位睿智而有愛心的國際級領導人。

但願美國下一任總統能改採「讓美國再次美好」（Make America Beautiful Again）的新政策，團結美國，造福全球。

如果是川普連任，盼他也能改變，而不要存有損人不利己的「讓美國再次偉大」霸權思想，因為在可見的未來，在地球上還不可能產生一個國家在軟硬體綜合實力上能趕超強大的美國！

（作者為全球和平志工）