據報載，國家通訊傳播委員會（NCC）擬於10月26日舉行審議中天電視台換照的聽證會。而中天現在風聲鶴唳，許多政治人物都在關切，似乎政府已經決心要拔掉這個唱反調的眼中釘。然而，NCC在體制上乃是中立公正的「獨立機關」，換照的決定其實是個準司法性質的裁決，政治氣氛與執政黨的意志，真能這麼赤裸而醜惡地影響NCC嗎？當行政院長蘇貞昌能痛斥前任NCC主委，並迫使其離職時，NCC如何向國民證明自己的自主與專業？

雖然中天是否能夠換照，NCC依法擁有決定權。但此種權力必須戰戰兢兢、如履薄冰，只有在申請換照的衛星電視台顯然不合法律規定，且會造成公益重大損害時，才能考慮拒絕換照。否則，無論委員們對申請換照的電視台有多麼厭惡，NCC都應該通過換照，讓言論市場與商業競爭來決定這家電視台能否存續。也就是說，衛星電視台的換照處理，應該是個「推定許可」的程序。NCC若決定「不許換照」，那將要負很高的舉證責任。

要知道，「衛星電視台」不像傳統的無線廣播電視，會占用極有限的電波頻率資源，因此雖然要經過許可才能經營，但這應該是由主管機關進行形式審核的「許可」，而非主管機關依政策方向擁有生殺大權的「特許」。何況衛星電視台的換照涉及了政府最不該置喙的言論自由。民主國家就是不能因為媒體要當「烏鴉」而處罰，更不能因為電視台的「觀點」而封殺。如果NCC的換照許可權被解釋成實質干預媒體觀點、立場的實質權限，那無異於在21世紀的民主台灣，演出一齣把威權時期「禁歌禁書禁節目」的新聞局穿越回來的鬧劇。

人人皆知，中天之所以成為當今執政黨以及綠營民眾最討厭的電視台，絕非因為它的財務或技術不佳，而是因為它的「政治觀點立場」──選舉期間它瘋狂地挺韓，又多方批評民進黨的反中政策。執政黨眾多人士亟欲除之而後快，已是無可諱言的事實。

可是，憲法保障言論自由，本來就是針對「眾人皆曰可殺」的言論，而不是錦上添花，專門保護「受歡迎」的主張。從商業的角度看，在快速變動的媒體環境下，電視台本來就活得很辛苦。如果中天的主張不受歡迎，收視率自然會降低，廣告會變少，於是漸漸消逝，不勞政府費心。

而從憲法保障言論自由的角度，媒體與任何人一樣，可以擁有自己的「立場」、「觀點」，乃至於「意識形態」。就算是少數觀點、異類聲音，也該受到憲法保障。著名的已故美國大法官何姆斯就曾表示，憲法要保障的是思想自由，而且不是「受歡迎的思想」，而是「我們所痛恨的思想」（the thought that we hate）。大法官也曾在釋字644號解釋，指出《人民團體法》不可以限制人民組織「共產主義」或「分裂國土」的團體，因為那涉及了人民的思想、立場、觀點自由。你不喜歡，跟要他下架，是兩碼子事。

最近，美國川普總統以國家安全為名，發布命令要下架微信與抖音，但被聯邦地方法院阻擋。法院指出，本案涉及言論自由，尤其是華裔民眾，無論在美國境內或與中國大陸的家人通訊，幾乎都依賴微信。而他們的宗教信仰、禮拜祈禱，在疫情期間更仰賴微信。因此，即使抬出國家安全的帽子，若無清楚的證據，也不能禁止這些軟體的使用。我們可以看到，華裔人口在美國不到2%，又是川普政府賣弄中國牌，運用種族排外言論攻擊的對象，但美國法院仍然站在言論自由的立場，捍衛少數人所能使用的軟體。

再回想一下當年扁政府時期就是以「內容」為由，使「東森S台」無法換照。但之後訴願機關與行政法院都判政府敗訴。相信這些事例，深諳專業並具有風骨的NCC委員們都非常了解，必能做出妥適的決定。（作者為國立政治大學法律學系副教授）