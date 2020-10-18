身處萊豬火線的衛福部長陳時中和農委會主委陳吉仲，一波未平一波又起，公費流感疫苗限縮令和農地停灌補助再次掀起民怨，雙陳的政策大出槌恐再創蔡政府的威信。

衛福部長陳時中17日宣布，50至64歲的成人暫停施打公費流感疫苗。其實，就是衛福部沒有做好疫苗供需的預測和管控，疫苗不夠了，所以只好剝奪這個年齡層的人施打公費疫苗的權利。

今年公費流感疫苗從10月5日開始施打，不過才12天，政策就出現大轉彎，衛福部在這件事情上至少犯了以下的錯誤。第一，沒有採購足量的流感疫苗；第二，對民眾施打的速度和疫苗的存量沒有及時掌握，以致於突然發現疫苗不夠了，竟然立刻就宣布停打。這雙重的「應變不及」反映的一方面是傲慢，另一方面就是行政怠惰。

由於民眾擔心秋冬季節來臨後，新冠肺炎與流感會同步大流行，因此今年施打流感疫苗的人特別踴躍，陳時中在開打當天還特別強調，衛福部已準備了數量充足的疫苗，呼籲民眾今年一定要施打。結果，才3天，包括新光、馬偕等大型醫就宣布疫苗用罄，7日，台大醫院也用光了。

如果衛福部夠敏銳，此時就該評估疫苗存量，並實施限額施打措施；而為避免醫療院所、里長及民眾準備不及，實施日應有一點緩衝期，但衛福部卻非如此。採購不足在先、資訊延遲在後，到了發現疫苗不夠才嚇得馬上宣布特定族群停止施打，讓正在排隊的大批民眾氣得跳腳，還有里長揹黑鍋被民眾臭罵。

號稱最會「超前部署」的陳時中，早幹什麼去了？採購、施打流感疫苗是每年的例行公事，如果連這件事都處理得如此零零落落，民眾要如何相信陳時中有能耐可以及時採購足量的優質新冠疫苗，幫助民眾安全度過來勢洶洶的新冠二次爆發期！

同樣因為政策出包而造成嚴重後果的還有農委會主委陳吉仲。

農委會16日宣布，受到供水不足的影響，以栽種水稻為主的部分農地將進行停灌，停灌稻田每公頃賠償14萬元。這些被硬生生要求停灌的稻米已生長至抽穗的階段，停灌後只能耕鋤做為綠肥，農民心中除了不捨，甚至還有不少的罪惡感，因為在農民看來，毀棄稻苗就是浪費糧食，這可是要遭老天處罰的。

更糟糕的是，受到新冠疫情影響，全球早已拉起糧荒警報，一些重要的稻米輸出國都已陸續宣布禁止出口，農委會這時要廣大農民把快要收成的稻米給毀了，難道不擔心會發生國內糧食不足又買不到的問題嗎？

農委會說，停灌是不得已的決定，因為今年豐水期竟沒有颱風，造成嚴重的缺水問題。颱風不來、水源不足都已發生了好長的一段時間，如果農委會在農民播種前就宣布停灌措施，起碼省下前期的灌溉用水，農民也不必耕鋤已經長得差不多的稻子。所以，民眾同樣要問一句，陳吉仲早幹什去了？

陳時中和陳吉仲這2位哼哈大將，力挺萊豬卻讓本業千瘡百孔一團糟，明顯已不適任了，快下台吧！（作者為作家）