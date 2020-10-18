以基於自由、民主與基本人權的共享價值為基礎，美國與中華民國雙邊關係的持續興旺發展將毫不令人意外。兩國達到有史以來最高的相互理解與信任關係，但也使得雙方必須避免出現意外，尤其是在10月美國總統大選前的政治敏感時期。

在此次兵棋推演中，我們藉由台灣立法院朝野一致通過，推動台美正式外交關係的決議案做為想定，探討「戰略清晰」與「戰略模糊」的分野。我們也測試在兩岸緊張關係升高的威脅中，如何應對緊急事態的處置。

誠如川普政府新發布的《美國對中華人民共和國之戰略途徑》報告指出，40年來美國期望透過對中交往，帶來中華人民共和國的經濟與政治開放，如今卻理解到此種途徑並未也無法獲致可望的結果。現在美國改採更有競爭性質的策略，在美台活動上，降低了遷就中國的考量，對台軍售通知國會作業的正常化即為好的例證。事實上，這也代表美國對台灣提供更為「戰略清晰」的支持。

以個人言，我認為「戰略模糊」對美國的用處已經過時。當中國持續運用其增強的實力，以脅迫國際社會切斷與台灣的互動，就已經對美國的「戰略模糊」初衷查生負面影響。戰略模糊的本意在於避開明確定義的行動規範，而賦予美國與台灣之間的活動擁有更大的行動自由。

即便台灣期待美國透過與台灣回復正式邦交關係，來帶頭擴大台灣的外交空間，但此時美國並未準備如此做。然而我仍相信，美國將會持續推動台灣參與國際組織，甚至包括需要具備「國家」身分才能參與的聯合國所屬國際組織。

兵推中關於美國軍艦在台海附近機械故障的想定，很重要的是必須了解，美中之間並無任何正式協議來限制美軍使用台灣的設施，這僅是美方的自我設限。事實上已有許多案例，尤其是在天災時有美軍前往台灣，例如921大地震之後，2009年的八八風災，美國軍用飛機運送救援物資到台灣。另一例證是2015年美國海軍兩架F-18戰機因飛行中的緊急狀況降落在台南。

當中國試圖將美軍艦尋求台灣協助政治化，很重要的是美國必須搶得先機，強調此為人員安全與人道援助事務。與此同等重要的是，中華民國政府須有新聞管制，確保媒體不會將此事件政治化。台灣在處置美海軍戰機F-18事件，以及其他人道救援行動上，已經建立良好例證。

此外，過去美國尋求中國對美軍提供協助的紀錄不佳。回想美中軍機擦撞，美軍偵察機迫降海南島的EP-3事件，中國不願提供協助，還關押美軍機組人員；事後又拒絕歸還遭扣押的飛行紀錄器，以證明美軍機係直線平飛，並非如中國指控美機撞擊中共軍機。因此，美國應不會在美軍需要之時，向中國尋求協助。

再回到前述美台互諒與互信，兩國政策利益確實絕大部分重疊。我相信美台長程利益在於維持台海以及西太平洋和平，並嚇阻中國採取侵略或干擾的行動。但是當嚇阻失效，台灣、美國以及理念相近國家擊敗中國，就至關重要，並使台灣可以選擇自己的未來──加入中華人民共和國組成大中國，或是繼續成立於1911年中華民國的現行地位。而美國與其他國家期望的結果則是維繫西太平洋貿易及運輸的自由航行，免於受到中國的干預。

我相信美國的近期目標是維持和平，並限制或阻止中共侵略式的領海聲索及相關周邊活動；要求中共認知國際公認的國家邊境。此外，我相信美國希望限制中共的區域影響力，降低中共將其意志強加於區域小國。

台灣則是尋求美國能帶頭協助拓展外交空間，但是美國並不想做出任何可能導向台灣宣布獨立，並導致與中共直接的衝突。

我相信在未來數月，美台之間的互信與互諒將會被全面測試。台灣將會尋求連任的川普或是新政府持續支持的保證。中國則將利用美國大選前後的混亂時期，在區域權力上取得可觀的收益。美台必須合作以嚇阻中華人民共和國的冒進行動，並防控意外或中國人為製造事件的意外升級。

在結束前，我要感謝黃介正博士組織此一及時且議題相關的兵棋推演，並盼望相關的觀察與討論可以得到政策圈的迴響。（作者為美國國防部前任官員，本文由英文翻譯成中文）