這八道菜看似平平無奇，但其實卻有一番政治上的苦心。那就是所謂「在地」，儘量採用台灣當地的特色食材入饌，把地方特色發揚光大。

蔡菜單較馬英九豐盛

環保是如今的世界性政治潮流，馬英九就像很多西方政治領袖一樣，都在自己的政綱中主張環保，並一貫鼓吹「簡單」、「節能」的風格，應用在飲食上，就是所謂「在地」的要求，那就是儘量採用當地的食材，以減少食材運輸的距離，亦即是所謂「食物里程」（Food Mileage），好能夠節能減碳。

這是今天綠色政治的一個普遍要求，所以，一個高明的政治家，如今不會在自己官方宴會的菜單上，標榜甚麼波士頓龍蝦、日本松阪或神戶和牛、阿拉斯加長腳蟹、夏威夷水果等等，炫耀佳餚食材張羅自天涯海角，世界每一個角落，以為「外國的月亮特別圓」，這樣才夠隆重和體面，其實反而會適得其反，被批評為「政治不正確」，尤其是「環保不正確」，反而拿地方特產出來待客，才更得體和符合環保。今天越是奢華，愈是勞師動眾，愈易招人詬病。

況且，全部使用「在地」農漁產的另一個好處，便是能以實際行動支持當地農業和漁業，為農民和漁民打打氣，當他們知道自己種植和捕獲的東西，能夠上到國宴這樣的最高殿堂，自己當然與有榮焉，臉上也有一份光采。此外，這樣也可以為各縣市的旅遊業，達到宣傳效果。

就像馬英九這樣，雲林、宜蘭、屏東、新竹、南投、彰化、九份等的美食，幾乎一網打盡，才叫皆大歡喜，人人臉上沾光。

另外，考慮到各國外賓的宗教信仰，料理全都不以豬肉、豬油或其製品入饌，牛肉也一樣。

除了政治考慮之外，國宴亦滲入了馬英九個人的口味偏好，這位總統愛吃甜食，亦偏愛吃飯，指定國宴絕不能沒有飯，這次就職國宴便有飄香荷葉飯，甜食則有芋薯圓仙草甜湯以及綠豆椪。

順帶一提，其實這種國宴風格，早在馬的首次就職總統國宴，已經呈現，當時有九道菜，分別是：一、美樂小品盅；二、三元及第盅，採用澎湖土魠魚等海鮮；三、香芋藏珍蝦，選用高雄縣著名的甲仙芋頭和海鮮；四、田園烤香雞，以台灣旅美職業棒球手王建民故鄉，台南的放山雞當主角；五、鮮筍百合果；六、香米點櫻紅，以東港櫻花蝦入菜；七、樹子海上鮮，為南台灣養殖的石斑魚；八、寶島鮮水果；九、芒果甜品旺來酥。

到了蔡英文的就職國宴，舉行地點已非「老牌」的圓山飯店，而改為台北萬豪酒店，所以圓山文物館也沒有收藏有關的菜單了，實在可惜，這是從網路上找到有關照片。菜單比起馬英九的印刷更為簡單，幾乎只是白紙一張，沒有設計可言，最大特色反而是印上每道菜其食材的產地。

那麼這次國宴又吃些甚麼？與馬英九的相比又如何呢？

2016年小英的就職國宴，若不算前菜三味：雲林刺蔥帝豆、梅汁大甲芋頭、醋漬木耳蓮藕，共有八道菜式，分別是：

2016年蔡英文總統就職國宴菜單

一、福爾摩沙之春（迎賓盤）

二、蔥蒜蒸龍蝦

三、爐烤快樂豬

四、百合有機綠時蔬

五、樹子蒸龍膽

六、客家炒粄條

七、錦繡菊花雞湯

八、花園寶島繽紛盤（水果及甜拼盤）

餐後飲品，則有東方美人茶及有機咖啡。

讀者不難發現，其實這兩份國宴菜單相比，結構十分相似，兩者都有一個前菜，湯都是雞湯，主菜都有一道龍蝦及一道蒸魚，但蔡英文這次則多了一道烤豬、一道蔬菜，兩者都有一道主食，馬英九是荷葉飯，蔡英文是炒粄條，至於水果和甜點，馬英九那次算作三道菜，而蔡英文這次則合併為一道。因此，算起來，蔡的國宴菜單可謂較馬英九的要豐盛，多了一道烤豬和一道蔬菜可吃。

從金璧輝煌到白紙一張

除此之外，兩者一個重要共通點，就是國宴桌上的食材，都沒有崇尚外國貨，全都是台灣「在地」、「時令」好食材。這次蔡英文就職國宴的食材，來自雲林、台中、嘉義、新北、台南、高雄、苗栗、宜蘭、澎湖、南投、花蓮、屏東、桃園、彰化，幾乎個個縣市都有份，皆大歡喜。且正如前述，為了鄭重其事，更把八道國宴菜式以至前菜的食材其原產地，以至生產商，全都印在菜單上，還有在總統府的網頁上一一介紹，讓生產者人人沾光。

這次國宴的一大特色，就是用上了大量當地種植的蔬果，我相信小英也是想藉此展現她的鄉土情懷，以及對這塊土地的感情，也向世人展示台灣人一向引以為傲的農業之多姿多采。首先前菜就有雲林的刺蔥、台中的芋頭、嘉義的木耳；之後第一道菜迎賓盤則有新竹的綠竹筍、高雄的水蜜桃；第四道菜的時蔬有雲林的紫玉米、嘉義的甜玉米、花蓮的百合；最後一道集水果及甜點於一身的繽紛盤，更是琳瑯滿目，水果有高雄的珍珠芭樂、花蓮的寶華西瓜、台南的金鑽鳳梨，甜點則有各種由農作物加工而成的糕點，包括新北的桐花綠豆糕、花蓮的花生牛軋糖、新竹的黑糖糕、台南的一口鳳梨酥、南投的烏龍茶製馬卡龍、彰化的黑芝麻巧克力、台中的木瓜牛奶冰淇淋。

但值得一提的是，2012年，考慮到各國外賓的宗教信仰，那場國宴料理全不以豬肉、豬油或其製品入饌，牛肉也是一樣，但這次豬肉卻重新登上國宴桌，加了一道烤豬菜式。

由蔣介石到蔡英文，菜單設計由金璧輝煌變到白紙一張；筵席由鋪張變得簡樸；菜式由中國傳統變為台灣在地，過去半世紀台灣國宴的變化，反映了一個年代的政治變遷，讓大家看到從威權政權解體，步向民主政治的軌跡。（系列完）