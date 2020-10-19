無色覺醒》賴岳謙：歐亞心臟地帶戰火！外高加索區域衝突！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第742集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「歐亞心臟地帶戰火！外高加索區域衝突！」

歐亞心臟地帶外高加索區域，亞美尼亞與亞塞拜然長年紛爭不斷，原因除了歷史與宗教問題外，自然也離不開區域列強在這一帶的政治博弈。近期兩國戰火煙硝再度燃起，也成為世界強權關注的焦點議題。

外高加索是位於西亞及東歐交界處，黑海、裏海之間，被譽於歐亞大陸的心臟地帶。知名英國地緣政治學家「哈爾福德·麥金德爵士」（Sir Halford John Mackinder）曾在地緣政治學說談到，哪個國家能控制資源豐富又遠離海洋的「心臟地帶」。

也就是誰掌握支配這個心臟地帶，誰就支配這個歐亞大陸，誰支配歐亞大陸，誰就支配整個世界。由此不難看出高加索在世界列強博弈中，占有舉足輕重的地位。

高加索之所以重要，除了位於地緣中心外，它的貿易價值更是不得忽視。歐洲往亞洲的陸路貿易線主要有三，一條要經過俄羅斯西伯利亞一帶；一條要經過伊朗；還有第三條就是要經過南高加索。因此對於美國為首的歐洲北約國家而言，在與俄羅斯持續僵持，以及與伊朗的關係無法恢復正常情況下，南高加索地區的貿易路線便顯得格外重要。

高加索地形崎嶇，當地民族語言和宗教相當複雜，但因兩國在上世紀中期都屬於蘇聯的共和國，彼此相安無事多年。但當時蘇聯為了懲處出現叛亂的亞美尼亞，便將「納哥諾卡拉巴克」劃分給亞塞拜然，而這一舉動也為日後兩國的爭鬥埋下種子。在蘇聯解體後，兩國也隨即爆發一連串戰爭，高加索一帶也因此成為歐亞大陸著名的「火藥庫」。

兩國除了民族與歷史問題，彼此背後國家的支持也成為開戰的因素。亞塞拜然的背後的支持者是土耳其。土耳其總統艾爾多安誓言要讓土耳其恢復鄂圖曼土耳其帝國的歷史榮光，在國內獲得高度的支持自然也就乘勝追擊，擴張土耳其對外的影響。

且能夠制衡土耳其的西方列強與俄羅斯都在部分條件上受制於土國，自然能給予土耳其的壓力就顯得相當有限。亞塞拜然也在土耳其政府的武裝支持下，在這次的紛爭中取得優勢。

這次兩國的衝突已經超過三周時間，隨著戰火的擴大，兩邊損傷也不增加，雙邊死傷人員數以百計。中間曾有一度在俄羅斯的調停下，於莫斯科展開10小時馬拉松談判，最終雙方答應暫時在有主權爭議的納卡地區停火，但不幸的是停火協議僅維持5分鐘，就再度傳出槍炮聲，也正式宣告停火協議的失敗。

高加索一帶各國列強權力錯綜複雜，目前局勢是由亞塞拜然占據優勢地位，但未來爭議仍舊無法獲得掌控，以目前觀察俄羅斯對此已逐漸強硬的態度，極有可能會採取軍事介入，未來南高加索地區的爭議是否會趨向緩和值得我們繼續關注。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！