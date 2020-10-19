新冠病毒已經感染全球接近4000萬人，導致超過110多萬人死亡。近期更因美國總統川普染病而吸引全球媒體的目光，川普之所以能夠快速痊癒，繼續其總統競選的拜票行程，主要原因應該是白宮御醫團隊的正確用藥所致，而川普已屆74歲高齡，加上身材微胖，本就是新冠肺炎的重症高危險群，在此雙重劣勢之下卻能輕易谷底翻升，反敗為勝，更增添大家對其用藥精準性的好奇心。當然，美好的結局肯定是所有用藥的總體成果，很難歸功於任何一味藥（有人說雞尾酒抗體療法，也有人說瑞德西韋）。但是被御醫所選用的每一個藥，也必定有其理論基礎，今天特別針對褪黑激素這味藥來做進一步的說明。

褪黑激素是一個由腦部松果體分泌且具有多重功能的荷爾蒙，褪黑激素絕對不是大家所知道的，僅僅和睡眠有關而已，它其實也和體內生殖系統、免疫系統和抗氧化機制息息相關。所以在藥理學的領域中，可以拿褪黑激素來當作抗氧化劑、消炎藥、抗興奮藥、睡眠誘導劑和免疫調節劑。在病理學對抗疾病上，褪黑激素可以用來治療睡眠障礙、心血管疾病、眼科疾病和許多病毒造成的疾病（other pathologies）。此外，作為輔助或補充治療劑方面，褪黑激素在新生兒護理，體外受精和麻醉中也已經顯示出有益的作用。

褪黑激素是否具有抗病毒的特性，早就在科學界被廣泛的研究過。像是由病毒和細菌感染引起急性肺損傷（Acute Lung Injury）或是急性呼吸窘迫綜合症（Acute Respiratory Distress Syndrome），就可以使用褪黑激素來作為抗氧化劑和消炎劑，藉由降低血管通透性、讓病人鎮靜、減少躁動和增加睡眠質量，產生對重症患者的幫助。因此，更進一步，褪黑激素能否對新冠肺炎患者也有幫助，遂被提上了檯面。

新冠病毒到底源自哪種動物，科學界尚未有定論，但絕大部分的矛頭都指向了蝙蝠，而蝙蝠為什麼能夠和新冠病毒共存，其先天抵抗病毒的理論基礎為何？雖然目前仍然不是很清楚，但是，科學家認為褪黑激素在新冠病毒問題上應該扮演一定的保護角色。按照1996年美國維基尼亞州威廉斯堡市的威廉和瑪麗學院生物系海德曼教授（PD Heideman）發表在松果體研究雜誌（J. Pineal Res.）上的研究結果顯示，在夜間蝙蝠血液中褪黑激素的峰值濃度為500皮克/毫升，就算在白天也仍然維持在90皮克/毫升左右。而人類的褪黑激素生產水平可說是遠遠低於蝙蝠，正常成年人夜間峰值為100皮克/毫升（僅為蝙蝠的1/5），到了白天，則是低到完全測不到（幾乎等於零）。而在75歲老年人體內（川普），其夜間峰值下降到僅有27.8皮克/毫升（約為成年人的1/4，蝙蝠的1/20）。鑑於老年人受到新冠肺炎的死亡率接近15%，遠高於一般成年人的0.2~0.4%，因此，可以假設高水平的褪黑激素起到了一定的保護作用。

另外，新冠肺炎肆虐以來，兒童和青少年多為輕症，也似乎和血液中的褪黑激素有關，因為在黑夜，1到5歲的兒童血液中褪黑激素峰值可以高達325皮克/毫升，5到11歲的小學生雖然迅速下降，但仍高於成年人約1.3倍，峰值可達133皮克/毫升，所以也似乎可用來以解釋為什麼兒童多為輕症的原因之一（還有很多其他的解釋原因）。

實際上，褪黑激素研究的先驅美國德克薩斯州立大學聖安東尼奧衛生科學中心的細胞系統與解剖學系瑞特教授（Russel Reiter）最近強調褪黑激素可以納入新冠肺炎的輔助治療劑（Front. Med. 2020;7:226），同時，澳大利亞墨爾本市的哺乳動物家族激酶研究中心的丸田宏教授（Hiroshi Maruta）也持有同樣的看法 （Med. Drug Discov. 2020 ）。正因為新冠肺炎在全球已經造成如此高的發病率和致死率，我們才需要更積極的去發掘有效的治療策略，絕不能放棄任何的可行性。

2020年8 月5日，伊朗塞姆南醫科大學醫學院藥理學系諸易巴里教授（Kobra Bahrampour Juybari），發表了一篇褪黑激素對抗新冠病毒的回顧論文在病毒研究期刊上（Virus Research），嘗試著回答其幫助新冠肺炎的可能作用機制，有興趣的讀者可以拿來參考。該篇論文的結論上說到，既然人類目前尚無新冠肺炎的疫苗或有效的抗病毒藥物，所以使用褪黑激素作為輔助治療劑的建議，是值得考慮的。而且由於其在動物研究和人類臨床試驗的廣泛應用中，已經反複驗證其功效和安全性。因此，褪黑激素使用在當前的新冠疫情爆發中，是有益的。這也直接告訴大家為什麼川普御醫團隊給美國總統服用褪黑激素的真正理由。潘懷宗老師打從心裡認為，美國總統就是和常人不一樣，連治療團隊都要如此認真念書，還得跟上2020年8、9月的最新研究論文，而且經由醫療團隊討論後，直接使用，至表佩服，並深刻感受到真正的總統級特殊待遇。(作者為陽明大學醫學院教授，佛光大學講座教授)