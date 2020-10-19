距離11月3日美國大選投票日不到兩個星期，依照目前民調來看，民主黨總統候選人拜登當選可能性較大。面對選後的新世界，北京在堅持國家核心利益前提之餘，更應放軟身段與美國及其他先進國家攜手合作，共創雙贏。

首先，北京要調整心態，優先確保戰略機遇期，沒有必要過度高調，引發美國與其盟國的聯手抵制。過剛易折且招忌，過柔則易遭欺，只有剛柔並濟，才能有為有守。中興通訊遭美制裁後，採取妥協政策，應可以爭取到喘息、轉型的時間，華為選擇不妥協政策，因而遭到美國的制裁，斷供危機迫在眉睫。從中興與華為兩大案例得失教訓，北京應精準評估，做為未來與美國交手拿捏分寸的參考，該進則進、應退就退。

其次，在美國大選後，應認真考慮西方國家為何對中國戰略產生疑慮，並對症下藥作出調整。習近平主政8年時間，北京總是對外宣稱中國即使強盛也絕不稱霸。不過，美國與其他西歐、日本等國家對大陸「絕不稱霸」的說法愈來愈抱持懷疑態度，這些國家認為，重點是在國家的對外行為模式，而不是政府的對外宣示。易言之，如果中國不再主動採取過度擴張的對外政策、更尊重鄰近小國、不再對台灣耀武揚威，更積極參與國際合作開發計畫、協助落後國家抗疫與防治疾病，以及促進區域和平與爭端解決，自然有助於提升中國的國家形象與國際地位。

第三，美國從前總統歐巴馬第2任期前後即已開始防範中國，而採取「亞洲再平衡政策」。大陸的快速崛起固然勢不可擋，但北京也應實事求是地研究為何歐巴馬的「再平衡亞洲政策」會很快演變成川普總統大張旗鼓的「反中政策」，而做出必要與相應的調整。

第四，拜登入主白宮後，可能在兩岸之間採取較為平衡的政策。即使如此，北京仍應小心翼翼妥為因應。一則大選後的美國不太可能立刻擺脫過去4年高張的「反中情緒」與「反中政策」。二則許多美國人支持拜登，並非不支持川普對中國的強硬政策，而是相信拜登在號召美國盟友籌組「反中聯盟」方面，成功的機率非常高。因此，大陸也許應在對美政策上，以言行合一的方式與實際作為，重建雙方的互信。

從大陸長遠利益的角度來看，北京最好能回到以「韜光養晦」為主軸的政策方向，輔以經濟的再成長與市場開放，加上前述的若干實際作為，當可降低中華民族復興的阻力。

第五，面對美國大選後的世界，中國經濟第3季明顯轉趨活絡，可望再度成為領導世界景氣復甦的火車頭，市場吸引力有機會降低全球反中勢頭，貿易戰與科技戰的力道可望減弱。因此，大陸將會有更大的彈性與談判空間來調整與強化與美國及其盟友的關係。既然是民主黨主政，原先在川普總統施壓配合美國不與華為合作的國家，其中有些可能會見風轉舵，改弦易轍。

特別是德國、法國與日本，原來在華為政策上就與美國立場不盡相同，更可能在拜登出任總統之後轉向。這當然是北京的機會，如能在其他對外政策做出相應的調整，應會有所斬獲。

第六，值得注意的是，按照慣例，民主黨籍總統入主白宮通常會對人權、自由、民主等議題更為注重。歐洲國家與美國在經貿與戰略議題的看法常常相左，但在人權、自由、民主方面，歐美國家並無軒輊。未來，北京如何在國家安全與人權等普世價值取得平衡，進而爭取國家利益的最大化，將考驗中南海領導人的政治智慧。

美國皮尤（Pew）民意測驗機構針對14個國家所做的民調顯示，絕大多數國家對大陸的好感度下降，敵意卻往上攀升。以中國今天的國力與國內高民意支持度，雖不必忌憚外國民眾的好惡，但處於不友善的國際環境中，必定增加國際談判與實現國家利益的難度，也妨礙中國「兩個百年」的發展與中華民族的偉大復興。如何將不太友善的外部環境轉化為有利的國際環境，應是大陸領導人習近平責無旁貸要加以化解的重大課題。

美國大選後的新世界，將會是北京與西方國家改善關係的契機。