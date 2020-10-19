大陸日前一連3天公布台諜案，其實去糾纏報導內容是否真實意義不大，因為是宣傳戰，不是真正的諜報戰，當台灣尋求美國對台海戰略日益清晰之際，大陸對台的反獨之線也畫的更清楚，重點不是你取得什麼資料，而是你的立場。

今年因為疫情，加上11月3日美國總統大選，川普操作反中情緒達到新高，民進黨政府內不少人隨之起舞，認為形勢一片大好，炒作兩岸脫鉤、漸進反中，嘴巴講中華民國，行動卻朝大陸的底線逼近，或是腳已經浮空在紅線上，只是還沒踩下去罷了。

北京雖然對於總統蔡英文不挑釁有所認知，但近期諸如行政院各部會官員狂刷仇中牌，舉凡防疫、投資，只要碰到大陸，就是另一套標準，完全看不出疫後想要跟對岸恢復交流的打算。

大陸的立場很清楚，不會等到已經無法挽回地步，才使出必要手段，這次發布台諜案就是一例，代表北京對民進黨政府說什麼、做什麼，已經沒什麼興趣、也不想搭理。兩岸一度在520後，到海峽論壇之前營造的還算良好的默契，隨著央視《新聞聯播》點名蔡英文，已經消失殆盡。

民進黨政府的盤算，或許是如果拜登當選，或是川普連任反中有所收斂，到時候再調整對大陸態度即可，問題是，大陸會這樣被當小丑耍，先給你一刀，再說：「對不起，刺錯人了」，北京不會接受，對台高壓示警，更不會停止。