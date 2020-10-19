公費流感疫苗缺貨，衛福部突然暫緩50歲到64歲民眾施打，引發民怨四起，部長陳時中和行政院長蘇貞昌為此道歉，只是連每年例行性的疫苗施打都能出問題，如此的行政管理效率，民眾豈能對萊豬開放進口安心。

秋冬來臨，歐美國家新冠疫情再度升溫，憂心流感加新冠肺炎恐產生致命危險，衛福部超前部署，9月下旬就呼籲民眾盡量去施打流感疫苗，還說今年不像去年分批施打，只要符合公費資格都可以打。其中50歲以上青壯人口是家庭經濟支柱，接觸陌生人和病毒的機會相對高，結果公費疫苗供給不足，竟先對此族群喊停。

陳時中這一喊，問題又來了，原本要打的來不及打，有人年齡差幾個月不能打，慢性病高危險群又要如何認定，這些麻煩事全落在里長和醫院身上，先不說里長須不厭其煩去解釋，病毒不挑食，也不會看年齡，只要是人都會侵襲，衛福部原本的美意打折，出了事誰要負責，乾脆叫大家戴口罩自求多福。

只是從年初口罩之亂，到現在口罩國家隊凸槌；新冠疫苗研發或採購也都沒個準，境外移入案例逐漸攀升，政府卻舉辦各類頒獎慰勞活動論功行賞，無論是大外宣和大內宣，官員個個搶曝光拚政治聲望，沉浸在自我滿足的光環中，顯然忘了流感也會要人命這回事。

善辯的蘇揆說，公費流感疫苗是當初沒把分配秩序節奏弄好，所以向民眾道歉，這無非是事後諸葛卸責之詞。政府早料到今年因新冠疫情施打疫苗人數會增加，但大腦想到了，腳步卻沒跟進，疫苗若準備充足，這與分批施打有何關聯？食安和疫苗都是關乎人命的大事，政府用道歉了事，「有政府請安心」已淪為蘇揆口號。