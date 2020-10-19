「海峽中線」是兩岸幾十年來的緩衝區，雖無法理基礎，但大致受到雙方尊重，因而相安無事。但中美關係惡化、兩岸關係趨緊後，大陸軍機開始頻頻穿越海峽中線，9月18、19日美國國務院次卿訪台期間，大陸派遣37架次各式戰機飛越台海中線，飛行員更以「沒有海峽中線」回應我戰管人員的驅離警告。

9月20日中共外交部發言人汪文斌公開表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」。去年3月2架中共殲11戰機首次越過台海中線，國防部嚴正抗議譴責，美國也指控中共明顯破壞台海現狀，這次面對大陸精心策畫的大動作，各方似乎默默接受了「海峽中線飄移中」的事實。

煤礦坑預警的金絲雀

美國前副助理國防部長、《2018美國國防戰略》報告負責人柯伯吉，近日發表〈為何五角大廈須聚焦台灣〉專文指出，「蘭德公司」等權威國防研究機構設定的美中軍事衝突可能狀況中，最關鍵的就是台灣戰事，位居「前線」的台灣是亞太地區國家密切觀察的「煤礦坑內的金絲雀（危險指標）」。

從地緣政治角度，柯伯吉評估，台灣位居「第一島鏈」中樞地位，中共要取得「區域霸權」必先征服台灣；而美國為維護其既有勢力及威信，必須嚇阻、反制中共。換言之，如美中終須對決，主戰場將是台灣，不是南海或朝鮮半島。

除了亞太地區的權力結構、軍事戰略層面，對中共而言，統一台灣更是實現「中華民族偉大復興」與「中國夢」的歷史任務，及中共總書記習近平個人使命。

中共不惜對台海中線採取激進手段具有多重目標：報復美台聯手反中，美台雙方「準官方」密切往來助漲台獨氣焰，大陸透過台海「內海化」，可宣示對台灣的主權及領土主張；加強對台灣軍事壓力及政治恫嚇，進行心理戰、消耗戰；測試、掌握台灣軍事因應能力，逐漸擴大海空軍的行動範圍。

以「反中」為競選主軸的川普政府毫不退讓，在距美國總統大選投票日不到3周的情況下，連續公布MQ-9無人機、岸置魚叉反艦飛彈、高性能多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈及和MS-110偵照莢艙等5項對台軍售案，其中有多項被認為具有攻擊性，超出了防禦性質，MQ-9大型無人機更是美國首度提供外國，再度彰顯了美國以大量對台軍售及政治動作來反制中共。

另外，「貝瑞號」飛彈驅逐艦14日從南往北穿越台灣海峽，以及EP-3E電子偵察機繞行台灣西南海域，也是向中共秀肌肉，展現美國的決心。

台灣防禦空間遭壓縮

中共軍演頻頻、飛機與軍艦繞台及侵入台灣西南防空識別區，以及美軍艦、軍機穿梭台海早已成為常態，中共進一步否定海峽中線存在，必然壓縮台灣的防禦空間，使台海成為「火藥庫」。也再度證明了，在美中對抗之下，台灣決定完全依附美國，必須承擔高度風險及代價。

台海戰雲密布，美中台都承受壓力，一旦發生武裝衝突，除了龐大人員傷亡、財物損失，中共領導人更將面對維護政權、國際社會壓力及重大發展計畫停頓的嚴厲挑戰。美國的兩難則是，不出兵干預，台灣可能被統一，亞太地區權力均勢與勢力範圍重新洗牌；若派兵馳援台灣，將是與核武大國交戰，是一場沒有把握的豪賭。台灣則注定是最大輸家，無論結果如何，現有的政治、經濟、生活方式及生存都將面臨最大威脅。

雖然三方都無意貿然挑起戰端，但台海現狀開始裂解，台灣無法脫離美中加速衝撞的漩渦之中。蔡英文總統透過國慶演說向中共傳達善意，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話，但這些象徵性言語已難挽回台海情勢已越過臨界點的事實，中共全盤否定了蔡英文拋出的橄欖枝。

統一台灣是中共的終極目標，過去幾個月的發展可以看出，美國可能的應變措施對中共決策而言只是重要變數，不是決定因素，無論和統、武統，或強迫台灣走上談判桌的「北平模式」，中共推動統一工作只會加速、加劇。

美中關係改善固然是化解台海危機最主要的途徑，但仍無法解決兩岸間的根本矛盾與分歧。有人說恢復「九二共識」，海峽中線自然重現，兩岸領導人應負起責任提出解決方案，兵戎相見只會帶來生靈塗炭絕非是危言聳聽。