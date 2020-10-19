民進黨政治新秀吳怡農提出「在家在兵」的主張，引起社會一片熱議。其實，此議題值得深入探究，並延伸至更本質的思考。當兵與否最大的區別就在於訓練和武裝，尤其是後者。手中有槍才叫做軍人，無武裝的軍人等於恢復平民身分。

「在家當兵」的重點就是槍放在家裡，那麼子彈呢？沒有子彈的槍只是一支大木棍而己，威力不一定強過一根鎯頭。所以子彈當然要跟槍一起在放在家裡。接下來就是武器彈藥管理的問題。目前各國軍營的武器和彈藥都是集中嚴格管理，使用時發放，用完後收回，每一把槍每一顆子彈都要登記核算，遺失武器彈藥是重大事件，從上到下都要追究責任的。現在「在家當兵」制度，假設大部分役男或後備軍人在家，意味著有幾十萬把槍枝和相應數量的子彈放在家中。如何定期查核？是否要請里長每天拜訪，以確定槍枝和子彈都安然無恙？

有人以以色列軍人可以攜槍出營為例，說實在的，多年前我還剛好在以色列實際採訪過這個問題，全世界只有以色列可以這麼做，而且因為沒有人會相信持槍外出的以色列軍人會相互射擊。即使如此，當地高級軍官仍然跟我說，還是會發生失戀的軍人用槍射殺變心女友的悲劇。

想想看，在台灣如果槍可以放在役男或後備軍人家中，會變成什麼樣呢？有些役男和後備軍人就是幫派分子，或他們的兄長是，突然之間不用買黑槍了，家中就有合法的自動或半自動槍及子彈，而且還「火力強大」。

再擴大範圍試想，以目前台灣的政治現況，大部分役男和後備軍人，以及他們的兄長，都有一定政黨派別屬性的。這代表著，到了最後，民進黨人士有槍、國民黨人士有槍、民眾黨人士有槍、時力人士有槍、喜樂島人士有槍、新黨人士有槍，反年改團體有槍，甚至此刻凝聚力依然強大的鋼鐵韓粉也有槍。

如此一來，彼此之間就不再只限於網路上的謾罵，而是有了更激烈的想像空間。哪些人擁有更強的民族榮耀感？哪些人內心充滿了仇恨？哪些人不斷刻意抹黑他人？哪些網紅講話太囂張？哪些名嘴令人厭煩？一旦家中有槍，就跟在美國一樣，在不少人心中，面對所有那些討厭的事和討厭的人，突然都有了明確的解決方案，而且可以一次徹底解決。

這就是吳怡農「在家當兵」主張實施後的台灣社會，吳的居家附近的支持者家中有槍，反對者家中也有槍。所有政府首長和重要政治人物恐怕都要穿防彈衣上班，也要開特別進口的防彈車。更可怕的，有些幫派可能已經集中了上百把的步槍和子彈，準備對某個警察局或法院，進行報復性的攻堅。重大社會議題爆發大規模群眾抗議事件時，是否需要軍方出動裝甲車支援？

結論，是否我反對吳怡農的「在家當兵」主張？不是，我完全贊成，而且越快實施越好。就像外交部發言人說要戰到最後一兵一卒，我也完全支持，而且宜早不宜晚。事實證明，只有支持好戰的主張，才能揭穿好戰者的謊言。就像蔡英文總統、吳釗燮部長、邱義仁前祕書長現在就大幅縮回來。充分支持好戰的執政者，等於讓他們無可迴避地站在第一線，成為第一個面對後果的人，這是讓真相浮現最快的辦法。