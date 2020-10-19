媒體報導，我駐斐濟代表處10月8日在當地旅館舉行國慶酒會時，有兩名中共駐斐濟大使館人員入場，企圖強行拍照蒐證。我駐處人員予以制止時，遭到對方暴力相向，出手襲擊我方人員頭部。

外交部政務次長曾厚仁19日在立法院答詢時，證實此事並譴責中共大使館人員的非理性行為。外交部表示將持續觀察此為有計畫、普遍現象，抑或單一事件。

事實上，歷年來我與大陸駐外館處各自辦理「國慶酒會」時，彼此都會設法蒐集情報，了解有哪些當地政府官員及政要應邀出席。但是我與陸方官員都不是親自到場，而是委請新聞記者或當地僑胞代為注意。因此，過去從未發生正面衝突事件。

外交部與國防部是直接捍衛國家利益的政府部門。外交是文鬥；國防是武鬥。在外交場域講究國際禮節，即使各方立場與意見相反，也絕對不會口出惡言，更遑論動手打人。大陸人員在我駐處舉辦活動的場合出手傷人，無論如何都屬失當。

此事看來應屬單一事件，其緣由似可從幾個面向加以探究。

第一，蔡總統在雙十國慶典禮演講中，明白表示現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道，並強調：「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」

但是大陸國台辦發言人朱鳳蓮卻回應稱，蔡總統的國慶講話，延續對抗思維和敵對意識，鼓吹謀獨言論，鼓譟勾連外部勢力，蠱惑台灣民心，再次暴露民進黨當局謀獨本質。朱鳳蓮如此強硬的發言，充分顯示大陸方面對於民進黨二次執政以來所推動一系列「去中國化」的作為十分不滿，連帶促使大陸人民對台灣產生敵意。

第二，近年兩岸關係低迷，目前更因美國不斷打台灣牌挑釁中共，使台海出現前所未有的緊張狀態。共軍除了不承認海峽中線，並回嗆我空軍不要干擾其例行訓練。日前香港又拒絕我飛往東沙島的立榮包機進入香港飛航情報區，充分顯示北京決定對台採取強硬姿態。影響所及，助長了中共駐外人員的氣焰。

第三，中共駐外單位及人員，除非接獲上級明確的指示，在處理對台事務以及面對我駐外機構與人員時，一向是「寧左勿右」。此種根深柢固的習慣，很容易使大陸人員面對我方人員時，展現敵對而不友善的態度。此次肇事的大陸駐斐濟人員恐係基層工作人員，對於突發狀況的處理能力不足，以致發生失控事件。

筆者在職時曾經在比利時一項公開場合中，與中共駐比利時大使不期而遇。對方笑說：「我們是朋友」，然後轉身離去，完全符合外交禮節。日前我國軍與陸方各自表態「不開第一槍」，希望此種態度也能夠普及到兩岸在各個領域的接觸。

（作者為退休大使）