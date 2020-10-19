美國總統大選再十幾天就揭曉了，川普與拜登鹿死誰手？仍在未定之天。但選舉結果不只牽動美國國運的未來，也影響全世界政情，更關乎國家治理方式的優劣模式探討。

曾任行政院政務委員、現任東吳大學講座教授朱雲鵬，與政治大學外交系副教授吳崇涵及中華經濟研究院分析師歐宜佩，合著了一本《美國夢的破碎與重建：從總統大選看新冷戰與國家學習能力》，分析美國多年累積下來基礎建設的落後、製造業的蕭條、貧富差距的擴大，造成曾經榮耀世界的美國夢完全破碎。加上種族歧視日益嚴重，尤其新冠疫情暴露了美國醫療體制與能量的脆弱。做為美國人，儘管政經仍稱世界第一，但再也開心不起來。「讓美國再次偉大」，卻反諷的成為新冠疫情全球罹患率與死亡率雙雙第一的國家。

書中提到2018年9月期中選舉前夕，美國公共廣播公司製作了一部《失落的美國》紀錄片。講述俄亥俄州代頓市工人階級的生活情況，代頓市市長說，她是通用汽車（GM）廠工人的女兒，曾經也是「美國夢」時代下的受惠者。在那個年代，一個普通工人階級，薪水足以支付一家生活所需，一般家庭也有足夠經濟能力購買房屋，並送子女上大學。然而，數十年來的演變，加上2008年的金融海嘯，這樣的狀況已不復存在。

2008年底，通用汽車公司在聖誕節的前兩天宣布永久性關閉代頓市的組裝廠，解雇了2,000多名工人。之後，這間組裝廠被一家中國企業福耀玻璃收購，工資從當年的每小時35美金，變成僅有13到15美金。這樣的工資並非該廠特例，而是現在代頓市一般工廠工人的平均工資水準。俄亥俄州是美國所謂的鐵鏽地帶之一，也是在2016年轉變為支持共和黨總統候選人的決戰州之一。

從金融海嘯後至今，美國多數大城市經濟開始復甦，但許多與代頓市類似的中小型城市，仍未走出經濟低潮。很難想像，代頓市曾經是美國航空、汽車與收銀機等創新領域的重鎮；但在2018年，貧窮率達到34%，近乎是全國平均水準的3倍。

事實上，美國夢從1980年開始破碎。所得分配不平均的問題，到了2014年達到高峰。實質薪資雖然從1994年開始回升，但到了2016年卻也還不到44年前（1972年）的水準。川普上台後，以租稅鼓勵海外資金回流，採取單邊主義處理貿易問題，短期的確有刺激景氣的效果，但長期對美國夢反而有反效果，因為會導致所得分配更不平均，未來政府預算赤字更高。

美國夢的失落，凸顯國家領導人看問題的方式，是追求一時的選票，還是國家長久的健康發展？反觀台灣夢呢？曾經台灣錢淹腳目，但現在年輕人的薪資幾十年停滯不前；連中產階級都買不起房；我們還在靠台積電，看不到近十年來揚眉吐氣的新製造業或新服務業；民間輿論兩極化發展，發言動輒得咎，彷彿回到「返校」時代；傳說政府打算關掉中天電視台；共軍飛機還一天到晚在台灣附近繞。「有夢最美、希望相隨」，每一個人都需要夢想，來證明自己存在的理由。但「台灣夢」要的是民生的台灣夢？還是民主的台灣夢？還是民族的台灣夢？還是都只是政治人物騙人的春夢！（作者為台北書展基金會董事）