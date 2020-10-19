今年流感疫苗接種作業，又為政府締造了「流感疫苗之亂」的政績。不但公衛人員被操死，政府也被老百姓罵死，非常吃力不討好。衛福部長陳時中在混亂一周後出面道歉，也下令50-64歲的較低風險族群延遲接種，以舒緩錯誤政策引來的大量接種人潮。

陳時中也為這項錯誤緩頰，認為今年的流感疫苗將達到31.5%的覆蓋率，已超過25%，達到群體免疫是沒有問題，希望50-64歲的民眾稍安勿躁。

一個有疫苗的傳染病，免疫覆蓋率到底要達到多少，才有群體免疫的效果，牽涉的參數非常多，很難有確切的答案。若以呼吸道傳染病為例，增加社交距離是最重要的防疫政策綱領，中國大陸以「武漢封城」這種極端增加社交距離的方式，也能有效控制已經在城內大量散播的病毒。增加社交距離是個政策綱領，封城、戴口罩、禁足、及疫苗接種都是增加社交距離的執行策略。

當人群中很多人接種了疫苗，一個感染者要找到另一個沒免疫力的易感宿主，中間就隔著很多已有免疫力的人造成的屏障，傳染病的Ro值就會下降。這不就是廣義的增加了社交距離，當有效的將Ro值降到1以下，就意味著疾病經由一個潛伏期傳不到一個人，傳染病自然就得到控制。這就是群體免疫的理論，也是增加社交距離政策中最優雅的實踐。

所以疫苗到底要覆蓋到多少比例，才能有效達到群體免疫的效果，完全取決於傳染病的Ro值、群體中既有的免疫力、疫苗的保護力、及既有的增加社交距離作為。這些都需要精算，例如傳染力特別強的麻疹，可能疫苗覆蓋率必須將近100%；傳染力弱的百日咳，疫苗只需覆蓋接觸新生兒的高危族群即可。

所以陳時中談到的流感疫苗覆蓋率要達到25%，新冠肺炎疫苗要達到60%就能達到群體免疫效果。我們希望陳部長不是因為今年流感疫苗可覆蓋到31.5%，所以稱25%可達群體免疫；也是不是因為我們付了夠多錢，就稱60%疫苗覆蓋就能達到新冠群體免疫。老百姓要的是精算公式，而不是要先射箭再畫靶的編造數字。

其實流感疫苗根本不是用來根除流感疫情，其目的只是緩解疫情，更重要的任務是減少死亡。流感疫苗到底夠不夠，取決於需要降低死亡率到零的量是多少。這就是2009年世衛組織在新型流感來襲時呼籲世界各國詳細記錄各國前100例新型流感的案例，希望各國能規畫出死亡的風險族群，以便日後疫苗出現時，都能打到該打的人身上。

世衛組織的呼籲已經10年了，我們的衛福部長還懵懵懂懂，到現在還不了解流感疫苗是在防止死亡，而非防止感染。才會在流感疫苗的議題上蹦出25%群體免疫的怪異理論，真該好好和老百姓說說理論依據了。（作者為中華民國防疫學會理事長）