今年是台灣光復75周年，當兩岸同胞各自準備慶祝這個屬於全體中國人的節日之際，對於向來只依靠仇中反中而取得統治權的民進黨，只要一遇到兩岸關係與歷史，總是在矛盾二元對立論中匍匐前進，此刻最能突顯蔡政府以意識型態凌駕客觀事實，而導致的歷史荒謬。民國34年遭受台灣50年殖民之久的台灣，若要光復必然涉及到國際法，也必定牽涉民國32年的《開羅宣言》。

根據108年12年國教的課綱要求，有一家南部書商出版的高一歷史教科書，在其文中明白書寫著：「然而，《開羅宣言》與《波茨坦宣言》是否真是中華民國統治台灣正當性的來源，已得到許多質疑。例如，中華民民國於1946年公告台灣居民具有中華民國國籍時，便引發美國與英國的抗議，主張應完成對日和約的簽訂，或外交手續完備後才具有正當性。也有人認為，兩個宣言都僅有聲明或公告的地位，並無正式條約的效力。在此背景之下，出現了『台灣地位未定論』的說法。」

不只是這家出版社必須如此質疑開羅會議的效力，其他同時取得教育部出版執照的書商，在課綱的緊箍魔咒之下，當然必須充分配合當權者對於《開羅宣言》的蔑視，採取去之而後快的史觀。

陸委會發言人邱垂正指出：我方慶祝台灣光復是非常自然的事，中華民國是主權國家，台灣過去、現在或未來，都不是中華人民共和國的一部分。不論是根據國際法、歷史事實，都清楚證明台灣光復與中共毫無關係。此外，邱更進一步指明：1943年的《開羅宣言》，台灣歸還中華民國，不是北京認知的中華人民共和國；中共舉辦相關活動，企圖是要對外營造「台灣回歸祖國、兩岸一中」的假象，是不折不扣的統戰活動。

邱垂正講話的這一刻，《開羅宣言》又如同民進黨的神奇寶貝，無堅不摧。撫今追昔，看看新版教科書鋪天蓋地去《開羅宣言》與台灣的從屬關係，再思考邱垂正的論點，我們不禁想問蔡英文政府：

一，75周年的台灣光復節，民進黨政府究竟要如何從中央至地方，慶祝這一個屬於台灣人民共同記憶與認同的日子？二，究竟《開羅宣言》、《波茨坦宣言》，及其日本天皇降書，同意把台灣歸還中華民國，蔡英文承認與否？如果答案是肯定的，也請立即展開教科書的史觀修正，以免誤導更多的年輕學子。

最後，我們也要提醒陸委會，中共和中華人民共和國仍有所差別。的確，中美英發表《開羅宣言》時，後者仍未成立，不過，中共的確和國民政府一起對抗日本的侵略。總之，民進黨千萬不要像個自私的小孩子，一副「我不要的，別人也休想要！」不要胡亂禁止、打壓兩岸認同光復節的舉行。敬請大方一點，且在台灣公開、隆重地舉辦個大會，向全華人乃至全世界宣示，紀念台灣光復節的正統就在寶島！

（作者為國立嘉義大學應用歷史系教授）