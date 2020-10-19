根據《南華早報》18日報導，共軍正在升級東南前沿飛彈基地，並部署了最先進的東風-17高超音速導彈，該導彈音速最大10倍，最大射程可達2500公里，目的對美軍航母來台展開救援時，可展開拒止作戰，另運用其精準打擊，可於第一擊時，摧毀我反飛彈雷達系統及中遠程制海制陸導彈基地。

央視日前播出共軍以無人機和無人艇等載具來搶灘作戰的影片，顯然已非韓戰時期共軍小米加步槍的人海戰術，而是有新戰法、新武器，火海方式登陸。

這兩件新聞報導非無獨有偶，回看兩個月來共軍電子偵察機及反潛機，在台灣西南空域頻頻出入，已成常態。我防空識別區西南角位置，處在東沙與台灣之間，而共軍歷次進入該識別區，侵入的路線正好在台灣南部與東沙中間，因此，我們可以做出以下判斷：

一、這是一條準備切斷台灣與東沙之間臍帶的飛行路線，如研判不錯，中共已完成或即將完成從空中、海上、海底三維立體奪島的備戰工作。

二、中共軍委主席習近平13日親自至位在潮汕地區演習的海軍陸戰隊視察講話，類似發起攻擊前的精神動員宣示。

三、東沙西邊即是汕頭，距大陸最近，僅140海里，東北距高雄240海里，中共海軍陸戰隊於汕頭實彈軍演，目的不言可喻。

四、15日我赴東沙立榮軍方包機，因經香港航空情報區，異於以往被迫折返。

五、如中共欲經海峽奪取台灣本島，必先排除側翼東沙離島空域防空設備，拒止南海美、澳、印部隊馳援，該島在海峽中線以西之西南尾端，非中線以東，不至引來美軍介入。

如果國軍後勤補給要硬闖，共軍可以不斷演習3個月至1年，發布香港航空情報區為實彈演習區，對所有經過空中飛機及海上船艦警告，如被擊落或擊沉自行負責，東沙必然成為孤島，終有糧盡，士氣潰堤，旦夕危殆，中共可不費一兵一卒取下東沙，經濟實惠，以此逼使蔡政府承認「九二共識」。否則以潮汕共軍海軍陸戰隊實施「阻援打點」，東沙一失，屏東左翼海上門戶大開，南北夾擊，國軍陷兩面作戰，尖刀穿插中部，一切為二，擊其頭，尾無法呼應，擊其尾，頭無法呼應。（作者為作家）