無色覺醒》王丰：兩岸的和平與戰爭？別把台灣變黎巴嫩？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第743集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「兩岸的和平與戰爭？別把台灣變黎巴嫩？」

攸關於兩岸的和平與戰爭。請別把台灣變成黎巴嫩。

2020年9月25日《遠見雜誌》公布《2020國際政經情勢調查》，受訪民眾被詢問，如果兩岸爆發戰爭時，54.2%民眾希望與對岸和談；22.3%受訪者期待美國介入；16.5%認為應該打仗，主張應戰的人當中，有25.8%屬於民進黨。

談到戰爭到底輸贏如何，44.8%的受訪者認為兩邊會和談，25.3%的人認為中國大陸會戰勝，15.5%認為台灣會戰勝，9.5%回答不知道或者沒有回答。4.9%的人認為兩敗俱傷。

中國大陸如果決定武統台灣，自然是有所把握，甚而評估「晚打不如早打」的情況下，才會斷然決定開打。當然更重要的前提，是台灣當局某些讓中國大陸感覺忍無可忍、退無可退的動作才會開打。當然我認為受訪民眾當中，認為兩岸發生戰爭，兩敗俱傷的那4.9%民眾，可能是屬於比較理性的，和另外44.8%的受訪者可能同樣認為，36計，和為上策。

2019年去世的郝柏村先生，參加過抗戰、國共戰爭，他101歲走了。我們要說的是，台灣近期關於兩岸和平或戰爭的民調問卷，沒有一個內容是詢問受訪者，你有沒有經歷過戰爭的？之所以不會問，是因為大家都清楚，台灣打過仗的人可以說是絕無僅有，根本不到百分之一的人經歷過戰爭。

問一群所謂「戰後嬰兒潮」的世代，沒有打過仗，不曾聽過槍砲聲的人，他們怎麼懂戰爭？他們怎麼知道和平的可貴？

最近我經常想到黎巴嫩，根據統計1973年，黎巴嫩的人均所得1466美金和歐洲葡萄牙的1747美金不相上下。當年黎巴嫩是中東的金融中心，黎巴嫩首都貝魯特被稱為中東小巴黎，人民生活富裕經濟繁榮，旅遊觀光非常景氣。

誰曉得1975年起，爆發一場大規模內戰，一打就是15年。根據保守估計，在15年內戰中，一共有15萬人死亡，20萬人受傷，90萬人無家可歸、流離失所，黎巴嫩大多數地區變成戰爭廢墟，更可怕的是當時總人口的1/5非死即傷，家破人亡，黎巴嫩也因此喪失了中東明珠的光環。一直到今天，都沒有辦法從戰爭廢墟中恢復元氣。

請問，如果大家想像台灣2300萬人口的1/5，不是死就是傷，大多數人民的家，被飛彈擊中變成瓦礫廢墟，我們可以想像，絕不是54.2%的人希望和平，極可能會是100%的人希望和平，唾棄戰爭、拒絕戰爭。

美國《獨立宣言》的起草人之一的富蘭克林（Benjamin Franklin）曾說：從來就不存在好的戰爭！也不存在壞的和平！拿破崙（Napoléon Bonaparte）說：戰爭真是荒謬無比，戰爭使的多少風華正茂的青年，無論是征服者還是被征服者，最終都躺倒在同一片血泊之中。

各位朋友，我們還是要苦口婆心，只有兩岸關係好，台灣才會好，珍惜和平，才是硬道理。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！