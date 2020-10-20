香港與新加坡政府在上周五（10月16日）簽署「旅遊泡泡」（travel bubble）雙邊協議，雙方的居民在提供72小時兩地互相承認的病毒檢測陰性證明，搭乘指定航班，就可以不必接受隔離檢疫，而且無須團進團出、行程自由。

香港與新加坡居民的自由互訪協議，預計從下個月開始實施，而就在港星旅遊泡泡協議簽署的同時，澳洲與紐西蘭更早一步落實居民的旅遊泡泡，10月16日一班由奧克蘭飛往雪梨的班機，機上所有旅客都得以豁免澳洲的隔離禁令，紐西蘭與澳洲政府簽訂協議，只要紐西蘭居民在過去14天沒有covid-19確診，飛往澳洲的新南威爾斯與北領（Northern Territory）兩州就可自由行動。

由於紐西蘭剛剛在周日舉行國會大選，現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）因為成功防疫，執政黨在選舉中大勝，預期在阿爾登獲得續任後，紐西蘭與澳洲之間的旅遊禁令將快速鬆綁，從目前紐西蘭飛澳洲的單向泡泡，放鬆為兩國之間的居民自由旅遊，同時澳洲也將從限定兩州的旅遊，全境開放給紐西蘭居民。

根據本報報導，將在周三（21日）舉行的三三會，工總、商總、工商協進會將聯名向與會演講的經濟部長王美花提出建議，希望政府及早規劃並且推出「商業泡泡」，工商團體的商業泡泡提議，鎖定與我國商務往來密切的國家與地區，重點在新南向國家，只要有訪問台灣的商業需求，來台商務客在訪台之前進行量測體溫等自主管理，並且提出72小時前核酸採檢陰性，就可免除14天的隔離規定。

各國政府在控制疫情的前提下，逐漸鬆綁旅遊管制是非常明確的趨勢，即使是確診人數居高不下的美國，交通安全總署（Transportation Security Administration, TSA）統計全美機場當日通關人數，也從疫情恐慌時的低點8萬7,534人次（4月14日）逐步回升，到6月底已經回升到每天50萬人次，而上周五則有97萬3,046人次，即將突破百萬大關。

美國航空運輸逐漸回溫，關鍵因素在全國確診人數雖然高，卻集中在少數的幾個州，而疫情管制掌握在州政府手中，各州政府依據當地的狀況逐漸放寬旅遊管制。當然，即使10月下旬突破每日100萬人次的航空旅行，距離年初正常每日超過200萬人次還是腰斬，不過穩步回升的趨勢已經確立，也是美國各州對於疫情掌控信心升高的證據。

歐洲國家的旅遊限制鬆綁也已經是各國的趨勢，除了巴黎疫情嚴重之外，丹麥早在6月就打開邊界，允許外國旅客在機場檢測陰性即可免除兩周的隔離，8月之後歐洲確診人數有上升，丹麥以增加一次檢驗，亦即二次採陰來防堵，仍然維持採檢陰性就可免除隔離的自由旅行政策。

台灣仰賴幾乎全面封鎖的旅遊管制，確保了境內確診人數極低的成績，其他亞洲國家也採取極為嚴格的旅遊限制，中國大陸、越南、泰國、以及紐西蘭等國家，都成為2020年Covid-19防疫績效優異的前段班國家，不過接近年底的旅遊旺季，各國政府已經陸續啟動鬆綁旅遊封鎖的規劃作業，香港與新加坡的旅遊泡泡是最先達成的協議，香港同時也在跟11個國家進行旅遊泡泡的談判，而新加坡與被該國列為低風險的越南、紐西蘭、澳洲各省的旅遊泡泡談判也在進行之中。

時序即將進入年底，年初返回大陸工作的台商、還有散布在全球各地的台灣僑民，回台探親的需求即將湧現，而隨著明年經濟復甦的需求，企業接單談判的商業往來需求也不斷升高，維持幾乎為零感染的成績固然是公衛部門的卓越成就，但是極度的封鎖卻顯然有害經濟復甦，對於親情與社會網路的破壞更是難以評估。

我們認為台灣應該與亞洲其他國家同步，從積極研究「旅遊泡泡」開始，規劃有秩序的放寬旅遊限制的措施，這些措施當然牽涉到衛福部、交通部、經濟部等單位，需要跨部會、行政院層級的高層官員來主導，綜觀各領域的需求，進行井然有序、控制疫情、兼顧人情、也滿足經濟復甦與旅遊需求的開放計畫。

我們認為，在「旅遊泡泡」方面，台灣觀光進出人數最多的日本、韓國、香港、越南等國，應該是政府第一批規劃雙邊旅遊泡泡的對象；而三大工商團體所提出的「商業泡泡」，對於恢復攸關台灣外貿經濟的商展行業有極大的助益，台灣今年各項展覽近乎停擺，只能勉強用互動較弱的網路視訊來爭取海外訂單，另外，各種產品研發的國際互動層層阻礙、包括台積電新廠所需要的海外工程師也無法來台，這些攸關經濟復甦與民間投資的需求不斷累積，政府應該要有具體對策。如果國外政治人物訪台的「外交特許」可以通關，攸關台灣經濟命脈的旅遊與商業泡泡，應該要獲得適當的重視，在亞洲各國開放的趨勢下，台灣不應該掉隊。

(工商時報)