我駐斐濟代表處舉辦國慶酒會，遭企圖拍照取證的大陸外交人員硬闖打人，外交部吞忍11天，直到看不慣的外媒報導才讓整起事件曝光，儘管外交部已開始「硬起來」，但台斐並無邦交，我方未在第一時間訴諸國際公論，錯失先機，讓整起事件最終可能不了了之。

我駐外館處在各地舉辦國慶酒會行之多年，在斐濟也是一樣，由於斐濟與大陸有邦交，但該國政要與台灣政界的關係良好，因此，每逢我方舉辦國慶酒會，身負偵蒐政情任務的大陸外交人員，都會伺機混入拍照，了解斐國政要與台灣往來狀況。

但是今年在斐濟的國慶酒會，我外館特地租用安全性更高的飯店，參加者必須先拿邀請函通過VIP室才能進入會場，不得其門而入的陸方人員企圖比照往年一般直接進入，遭到我駐館人員阻擋，雙方發生肢體衝突。

大陸外交人員未獲主辦方同意就硬闖，還在外面大吵大鬧並動粗，無論如何都站不住腳，但問題就在於，雙方當場發生衝突時，攝影機的角度並未拍到清楚的畫面，以致遭陸方反控是我方人員先動粗，淪為「各說各話」。

更重要的是，與大陸有邦交的斐濟，在面對這件事的處理態度是希望雙方能夠私了，不要鬧大。儘管我方在事件發生當天就通報當地警方處理，但斐濟首都蘇瓦警局發言人奈索洛卻表示，警方有接獲中國大使館人員指控我方動粗的投訴，卻沒有接獲我方人員被打的通報。

斐濟政府也將該案列為外交事件，期盼透過「外交層級」處理，顯然就算雙方鬧到警局，也不會對我方有利。

我駐斐濟外館人員面臨的委曲和困境，其實也是台灣所有外館在面對無邦交國時的困局，過去兩岸關係友好時，雙方外交人員基於國際社交禮儀多少還會彼此尊重，但近來兩岸關係緊張，陸方祭出「戰狼外交」，類似的事件恐怕會愈來愈多。

儘管外交部已針對此次事件研擬提告，但了解此案的外交人員不諱言，在陸方主張有外交豁免權，我方也未能提供全程清楚影像情況下，成立的機會不大，比較可行的是訴諸輿論和國際公論，讓民意站在我們這一邊，從而對斐濟政府構成一定壓力。

事件發生當天，許多與會的當地政要和官員都看到整個過程，也大多同情我方遭遇，首度報導此事的「亞太報告」更指控陸方不尊重斐濟的法律，若能引導輿論走向，就能產生有利我方的政治氛圍。

只不過從10月8日發生至今已隔10多天，早已錯失訴諸輿論和國際公論的最佳時機，雖然總統府和外交部語氣強硬的提出抗議和譴責，恐怕也只能紓解國人的憤怒，無法換回我國及外館人員所受的委曲。