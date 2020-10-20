行政院長蘇貞昌上任將近兩年，政治職務多以4年為期，現在應是期中考的適當時機；特別是蔡總統已第2任期，民進黨內有能力競選大位者不乏其人，需要更多歷練，但蘇院長展現出捨我其誰的架式，壓抑黨內中生代更上一層樓的機會，當然應對其行事風格、行政績效與政治未來性做一番檢視。

蘇院長是政壇老手，從省議員一路經過縣長、黨主席、兩任行政院長，並對總統大位展現十足企圖心。他幹練的行政能力、鮮明的敵我意識、便捷的口才，可能是一流的行政首長，但幹好總統職務所需的人格和施政特質，和行政首長完全不同。他是否適任總統，還得仔細斟酌。

歸納蘇院長的行事風格有三個特色：一、做事認真但待人嚴苛，有「酷吏」之稱；二、爭功諉過、道德低標；三、缺乏政治胸襟與政策擔當。

NCC成蘇內閣的中宣部

首先，做事認真固然是好事，但台灣公務員普遍素質高、認真勤奮，然而待遇和付出不成比例；蘇院長卻只從自己角度思考，不尊重專業，不體恤部屬辛勞，不利於團隊合作。他在防範非洲豬瘟時到機場視察，厲聲要求更嚴格的檢疫；視察榮總屏東分院工程進度時，對分院長不知停車位數目當場斥責；為強化治安連續拔除風評良好的高雄和台南警局長，在在展現了為求效能不留部屬顏面或懲處過當的苛刻態度，短期間或能樹立官威、取得績效，長期將使公務員不敢負責，凡事聽命，年輕人視公部門為畏途，並非好事。

其次，有功則爭、遇過則閃，道德感低。蘇院長大權在握，卻讓女兒不避嫌爭取政府高額標案，直到被媒體爆料，才聲明未來不再競標，未能以高標準自我期許，政治道德遠不及多位前任閣揆。另外，九合一大選期間，有媒體爆料，他在新北市長任內，於台北市自宅失竊180萬元現金和護照，卻謊稱是在板橋縣長官邸失竊，並隱匿現金部分，後來竊賊因他案被捕，自供在蘇市長自宅盜得180萬現金。他不但涉嫌觸犯《刑法》「使公務員登載不實」公訴罪，隱匿高額失竊現金更是動機可議，是政治道德的嚴重問題。

他總是把功勞攬下歸諸己家，被同黨議員王世堅譴責而受外界矚目的，就是為全國中小學裝設冷氣一事。這原是蔡總統的競選政見，蘇院長卻說是經常在家聽到女兒建議而做出決定，忘了身為總統政見執行者之本分。眾人皆知蘇巧慧身為民代須有所表現，硬將總統關注、社會呼籲之事轉化為女兒之功，難怪被議員譏為「家天下」。眾多因疫情滯留大陸無法回台的「小明」，依蘇巧慧所言，是因她向父親反映陸配心聲，才得以回台重溫天倫之樂。即使真有此事，蘇院長不顧社會輿論和行政倫理，卻以自家女兒所言作出決策，難道不是一種政治危機？

輿論經常批評蘇院長廣紮派系卻識人不明，案例罄竹難書，第一金董座廖燦昌7月底遭起訴就是一個鮮明的例子。廖燦昌被視為蘇院長愛將，因慶富詐貸案由合庫董座下台，蘇院長不避清議，堅持起用為第一金控董座，不久後就因遠航超貸案遭起訴而下台，蘇院長不願為用人不察而造成失誤道歉，反推卸超貸發生在前朝，爭功諉過事實極為明顯。

再者，在缺乏政治道德與政策擔當方面，最嚴重的是去年3月，蘇院長不尊重通傳會（NCC）為獨立行使職權的獨立機構，公然抨擊NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，迫使主委詹婷怡掛冠求去，媒體直指是「被請辭」，之後NCC開始接二連三針對性地嚴苛解釋、甚至曲解法規，來處分政治傾向不同、不聽話、曾在2018年重挫民進黨候選人的中天電視台，NCC儼然成為蘇內閣的「中宣部」。

蘇貞昌的期中考不及格

更可議的是，他將《社會秩序維護法》濫用成「民進黨政權維護法」，對任何可能損及執政黨聲譽的資訊，不成比例地皆以《社維法》送辦；連議員對假振興券流傳的提醒，也以假訊息送「南部打擊犯罪中心」偵辦，還認為「移送法辦剛好而已」，讓諸多民眾疑慮戒嚴時代的白色恐怖已然再現。

20年來的歷任閣揆，沒有一位像蘇揆一樣，行事風格如此遭人非議，並將藍綠對立推向另一個新高，自由民主價值受到嚴重侵蝕，中天風暴連阿扁都看不下去，黨內也不乏「新聞自由不容侵犯」的呼聲，蘇貞昌卻充耳不聞。他的期中考當然不及格。