國發會日前發布最新的台灣人口統計和預估資料。今（2020）年台灣人口開始出現負成長，這是內政部在台灣實施戶口統計近70年來，台灣總人口第一次出現衰退。

此外，2025年台灣將進入超高齡社會，即65歲以上的老年人口數占總人口比率將達20以上；而台灣的工作人口（即15～64歲）已連續5年呈現衰退，今年已不足1700萬人，因此台灣的人口紅利（即前述工作人口占比超過總人口的3分之2），即將在2027年消失。

在這種情況下，台灣勢必會出現勞動力不足的問題。為了補足勞動力，提高中高齡及高齡人口的勞動參與率，是非常重要的對策。其中，提升中高齡及高齡者的職場續航力，以及提高企業運用銀髮人力的意願和強化其機制，是2大方向。

在此而言，台灣確實有不小的努力空間。蔡政府雖已頒布《中高齡者及高齡者就業促進法》10個多月了，但目前仍擱置未實施，為德不卒，殊為可惜。因為我國勞工普遍較早退休，應該要加把勁鼓勵中高齡及高齡者再就業。

根據統計，台灣男性的平均退休年齡為63.1歲，女性為61.4歲，較之亞洲鄰國早的很多，甚至比南韓早了近10年；台灣的平均餘命為 81歲，65歲退休後還有10年到15年的時間可以參與、貢獻社會，但台灣65歲以上人口的勞參率只有8.3%，南韓是34%，日本是25.3%，美國是20.2%，相形之下，台灣恐怕有不少銀髮人力被荒廢了。

台灣中高齡及高齡者如果想再就業，最大的困難之一就是至今職場仍存在相當普遍的「年齡歧視」現象。台北市就業服務處曾針對非自願離者進行調查，發現45歲以上的人離職後意欲再就業者，未被錄用的原因，有77.9 %是因為「年齡太大」；而即使尋職被錄用，重返職場後，薪資平均減少了4942元，這讓不少中高齡及高齡者的再就業的意願大打折扣。

根據人力銀行的調查，企業雇用新進員工的年齡上限平均44歲，可見職場確實存在一個年齡天花板，限制了銀髮人力的運用。事實上，目前有任用中高齡員工的企業，中高齡員工人數平均僅占企業總人數的1成5，比率實在很低。

台灣一年平均會產生近9萬名退休人員，在台灣勞動力漸趨不足的困境中，大批退休人員是非常重要的人力資本，應該妥善運用。而根據「台灣高齡化社會發展研究協會」新近發佈的調查顯示，40歲以上的人，有88%有意願在退休後繼續工作，其中，女性的比率是54.6%，遠高於男性的45.4%，這是台灣的特色，與鄰國不近相同。

隨著職場進入智慧化發展且服務業越來越興盛，工作時比的是腦力、創意以及人際合作能力，而非僅僅以體力取勝，這讓女性銀髮人力有了更多發揮的空間。台灣中高齡及高齡的女性較男性擁有更高的工作意願，可能是台灣銀髮人力發展重要優勢。

此外，根據上述調查，退休後想再工作卻無法取得工作機會的最重要原因是中高齡及高齡者「自我設限、欠缺自信」，比率為23%；其次為「資訊科技不足、無法應付工作需要」，比率為15%。可見銀髮人力能否繼續在職場上發光發熱，關鍵在於對自身能力有沒有足夠的信心；而能力與自信又和學習力有很大的關係。

透過積極學習、持續探索並開發自我潛能，甚至讓自己成為一個多工的「斜槓銀髮族」，是中高齡及高齡者不被時代淘汰、成為快樂的「職場老不休」的關鍵。