國家通訊傳播委員會（NCC）26日將破天荒召開中天電視台換照聽證會，兩主持人公正性遭外界質疑。NCC不僅不避諱，20日主動發新聞稿，增加一位主持委員蕭祈宏，擺明要把聽證會搞成公審大會，未審先判不言可喻。

NCC聽證會原定兩位主持委員王維菁及林麗雲，都曾參與「反媒體壟斷」運動，也曾大力反對旺中併購中嘉案，「反旺中」旗幟鮮明，也是今年4月總統府駭客外洩密件中，披露提名可以處理中天的兩位偏綠委員。如今NCC果然照著密件劇本走，這樣的聽證會怎可能有公信力？

NCC本應超然獨立，王維菁及林麗雲深諳自身立場會遭質疑，假意主動申請迴避，再由7位委員共同背書，決議兩人沒有偏頗之虞，不用迴避。稍有法律常識者都知道，打官司只要有合理觀點，足認審理法官執行職務有偏頗之虞，就可以聲請法官迴避。

王維菁及林麗雲鮮明「反旺中」立場，對從事學術研究而言，都已失去客觀立場，何況現在又操媒體生殺大權，其執行職務必然偏頗。不料NCC先唱雙簧附和「反媒體壟斷不是針對特定媒體」，再找來蕭祈宏遮掩「反旺中」色彩，並刻意邀請旺旺集團董事長蔡衍明到場陳述。擬透過中資的烏賊戰把中天打成「紅媒」的意圖明顯。

NCC這套未審先判把戲，很明顯要把具法定程序的聽證會，搞成公審中天的大會，各界最關注的蔡政府漠視言論自由，早已不是NCC考量重點。連自稱告別政壇的前民進黨立委段宜康也要湊一腳，在臉書發文「中天電視台不是媒體，是心戰武器」，綠營以意識形態如此排山倒海的誣衊媒體，真是台灣民主的悲哀。