歷史總是不斷的重演，奈何政客或只見個人黨派利益，永遠不願接受歷史的教訓；所以人民不斷的遭到不同說法但目的卻相同的欺騙。

在冷戰甫結束的李登輝時代，美國挾其全球獨強之威，試圖在一中原則上重新思考，不但提出了對台政策檢討報告，且同意李往訪其母校；結果在造成台海危機之後，立即回縮；甚至不惜把《八一七公報》中兩岸「和平解決」詮釋為「和平統一」，並以與北京加簽第四公報為重拳，壓迫李登輝進行辜汪會晤和二次辜汪會談。其後李登輝雖以「特殊兩國論」回擊，招來的卻是美國更具羞辱性的打擊；美方人士最後是兩度拿了《中華民國憲法》，一條條的在李登輝面前質問，這些條文是否仍具效力。

小布希上台後的陳水扁時代，意氣風發，以共和黨的新保守主義意識型態支持，加上小布希所說「美國將盡其所能的防衛台灣」，與包括潛艦在內的對台軍售，使得陳水扁得到近乎無邊的縱容，使得陳開始對中共的忍受度進行挑戰；縱是在九一一事件發生之後，陳仍有「一邊一國」的講話。結果在九一一事件發酵的效應下，美方對中共的安全需求度越來越高，也開始對陳水扁進行施壓，小布希公開斥責陳水扁是「麻煩製造者」；就連美國的相關將領也把「雞尾酒缸中的屎塊」灌到台灣頭上。

到了川普上台後的蔡英文時代，以美國和中共的競爭從而享受到了完全脫韁的待遇。蔡政府也傾其全力走向台獨，對內甚至不惜以違反基本法理原則、違反憲法的方式壓迫反對黨、侵吞新聞自由；在中國文化歷史上的盡其可能的扭曲與捏造；甚至是以不知所謂的「轉型正義」刻意忽視原住民與慰安婦而干預司法的獨立。

結果在川普最後的選前不到兩個月，美國亞太助卿史達偉忽然在美國參院外交委員會上表示，「（在有關台灣）主權問題上，我們不持立場。這是大陸與台灣爭執的部分。我們在台灣關係法與此一政府的政策下，要求（wants）經由對話以和平的方式解決，而非強涉（coercion）或使用武力。所以有關主權問題（美國）決定不做決定（left undecided）而是由兩岸去處理」。這個議題「留給（海峽）雙方去決定是最好的」。這已經是狠狠的打了蔡政府一耳光。

隨後，在9月23日，美方相關人士再補一槍。原來一向支持民進黨不遺餘力的美國參議院情報委員會主席、同時也是中國事務委員會主席的盧比歐，在美國智庫哈德遜研究所表示，「我相信，最終台灣議題會是中國的紅線，而最終如有必要他們會動用武力。」他對此的看法是，「我們並不是要幫助台灣去贏得這一場全面對抗中國的戰爭；那是不可能的。」他的建議只是，要提高中共在此一戰爭中所須付出的代價，使得中共在做過損益評估後，因了解代價太高，而放棄這種意圖。

美國一向反中共甚力的國務卿蓬佩奧在接受媒體訪問時，明白說「我們承認在與中共之間有一個衝突點。我們不要如此，我們要和平。」而一旦在中共進犯台灣時，蓬佩奧的說法居然是，「美國將盡其所能的減少區域的緊張」；而不是制止中共。這中間留下太大的想像空間。

就是在這樣的架構性轉變下，蔡政府才會有外長吳釗燮出面表態「不要求建交、也不會依靠美國介入台海衝突」，也才會有邱義仁「台灣任何務實的政治人物，除非瘋了，都不會推台獨」的說法。

美國三任政府，同樣的三次轉折，為的都只是本身的國家利益而已，民進黨難道還看不懂？蔡政府為了台獨的意識型態主張，不知耗費了多少資源，不知說了多少謊言，到最後卻是這樣的結果。難道不該給個交待？（作者為資深媒體人）