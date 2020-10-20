16日，堂兄帶著兒子開車來接我們台北市內觀光。首先車子停在了艋舺大道中國時報大樓，堂兄指著說：這裡就是我們吳家原來祖宅所在地，綠町一丁目。百年前曾祖父經商失敗，家境破產，房子、土地都讓人拿去拍賣了。

然後帶到萬華車站前面的廣場，說這裡曾經是家裡的曬茶場……。

指著台灣銀行萬華分行的大樓說：這塊土地是林某某嫁入吳家時帶來的陪嫁。

帶到廣州街台北鄉土教育中心，介紹了艋舺名醫呂阿昌先生的種種事情。

午飯後又帶我們去他辦公室詳細介紹在台灣、在大陸各自親戚們的情況。參觀他在另一處的文化工作室。晚間帶到晶華酒店盛情款待。

祖孫三人遊台灣

11月17日，三人到九份老街、鼻頭角、福隆一線遊玩。鼻頭角漁港午餐，福隆那裡老伴非要買許多重重的東西帶上，我直急眼說：這僅僅是剛剛開始你就要把行李箱塞滿，後面怎麼旅行……。

11月18日，前往中壢。中壢高鐵車站下車，表兄已經在那裡等候，寒暄幾句然後說：今天我們去海邊玩吧。於是奔向永安漁港，永安漁港當然主題就是吃海鮮了。

午後送回台鐵中壢站我們乘車前往台中。

原來的欣達酒店沒有訂到，在車站南邊訂一家旅館。沒想到啟用新車站了，南邊出入更方便。拖著行李走到旅館入住。晚飯當然還是要去那阿水獅豬腳大王，我給自己點一份嚮往已久的鹵大腸。看我和小孫子吃得津津有味，對腸肚內臟偏見極重的奶奶也嘗了一口，結果大讚好吃也要吃。我說吃可以，拿你那個豬腳上段來換吧……。吃飽喝足不想走路了，門口攔下一輛出租車回去了。

11月19日，早飯後還是去找車站前的免費公車駛向霧峰。

遊覽了林家花園、明台高中之後，午飯時間來到林家花園對面，堂兄已經為我們準備了簡單可口的飯菜，期間林家花園林總經理過來打招呼問候並告之：今天林董事長出門了。

午後搭乘台鐵前往嘉義。嘉義出站後第一件事情就是去買阿里山森林小火車的車票，但隔天的火車票全部都賣完了。次日心有不甘又來到車站碰碰運氣，果然運氣好，一位女子說有兩張當天的森林小火車票要賣而且是原價轉讓。小火車在夢幻般仙境裡搖啊搖。

花東縱谷別樣風情

21日，前往台東。中山路上旅館住下後出門找到台灣好行，奔向花東縱谷。觀光巴士上人不多，天氣煙雨濛濛，縱谷展現別樣風情。

回到市內旅館放晴了，不遠就是舊台東車站，現在改建為鐵道藝術村。小孫子在公園裡盡情地耍著，充分釋放能量。

夜市解決晚飯，當然是找那家榕樹下米苔目。去的比較早門口還沒有排隊，服務員很快給安排位置。大陸來的她格外多說了幾句，看我們點餐完畢指引到收銀台交錢，食物自取。米苔目、滷水拼盤、魚丸鹵蛋、青菜，便宜好吃。回旅館途中水果攤上買若干種，水果也新鮮便宜好吃。

22日，前往花蓮。在中山路逛街，走到公正包子，人還不是特別多就坐下來吃。吃完我告訴老伴：真心地講不如東河包子好吃，不過那裡是鄉下。

23日，訂好了拼車遊花東海岸，早飯後等來的是出租車一輛，沒人拼，成了我們的專車。司機是個已經當了姥姥的大媽，非常善於言語交流，一路上景觀一一介紹，人文風情也不少，老伴非常高興。天氣依然是小雨沙沙，太平洋的大浪奮力拍擊海岸，小孫子興奮的大叫不止，我也多少年沒有看到這景象了。跑到北迴歸線標誌塔後返回。

返回市內一點多了，請司機將我們送到鵝肉先生並請她一起用餐。餐後打算自己散步回旅館，她還是堅持把我們送回了旅館。

晚飯老伴節食不吃，我帶小孫子去找那家上次吃過的牛肉麵。本地人吃的麵館，就是普普通通的牛肉麵，讓人吃後難忘，小孫子吃得搖頭晃腦。結帳時和老闆說：第二次吃了，你們這裡的不輸給台北，老闆很高興。

老伴說以後每年來

24日，返回台北，25日，老伴開啟瘋狂購物模式，我和小孫子坐在一個地方吃冰淇淋。購物的結果就是行李裝不下了，在新光三越百貨現買一隻中號旅行箱。機場臨出發前老伴說：這個自由行比跟團旅遊舒服多了，吃、住都不比大陸沿海城市貴，交通費也可以接受，以後每年來吧。

轉眼2019年了，預計春節後旅遊進入淡季就早早辦理了入台手續。果然春節後的往返機票大幅下降，訂了長榮航空的直飛機票，因為比國際航空便宜三百多元人民幣。

2019年2月13日，11點多到達天津濱海國際機場，登機口處顯示航班延誤。其實飛機已經停在登機口了，問之告曰：空中管制起飛時間未知。廣播通知憑登機牌領取盒飯飲料，宮保雞丁套餐+飲料。吃完30分鐘後又廣播開始登機。機艙門關閉後一個服務員過來問：這個位置小朋友有訂了一份兒童套餐？和飯相比，小孫子更在意的是那個隨套餐送的玩具，愛不釋手。經常搭中國國際、東方航空的航班，也坐過ANA、JAL的，長榮和它們相比餐飲不差，更和我口味。

桃園機場到了，數十個航班同時到達。入境排起長隊，行李提取等待，3個小時後終於坐上捷運去市內了。混亂程度堪比北京首都國際機場。

還是台北車站附近那個皇家酒店，入住後9點多，小孩子必須洗澡睡覺。我餓了，下樓不遠還是以前吃過兩次的良品牛肉麵，門口先生問：一個人？那坐在門口稍等。5分鐘後有人吃完我進去坐下，一碗半筋半肉面。剛端上來門口經理過?問：一位女士在您這拼桌可否？當然，她也一定饑腸轆轆了。（待續）（吳翔／天津）