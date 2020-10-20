兩岸政治對立不斷升高，大陸軍機更是頻頻擾台，不過，維繫著台灣經濟命脈的兩岸進出口貿易，卻愈加熱絡。大陸海關總署統計，今年前3季大陸整體貿易金額衰退1.8%，然而兩岸貿易金額在疫情影響下，仍較去年同期成長12.4%，達到1854億美元。其中，成長主要關鍵在於台灣對大陸出口，除年增13.7%高於整體平均外，占兩岸貿易額將近8成的比重，也讓台灣得以享有近千億美元的貿易順差，為經濟能量增添柴薪。

根據主計總處提供的最新經濟預測，2020年台灣經濟成長率粗估將有1.56%，是亞洲四小龍唯一正成長，也是全球少數成長率為正的國家。而這樣的經濟表現，無疑也成為現在執政者最引以為傲的政績。只是，令人好奇的是，為何在全球一片哀嚎聲中，台灣經濟表現卻能獨樹一格？除了疫情控制良好、讓內需薪火得以維持外，出口表現優於預期更為關鍵。

依據主計總處數據，1.56%成長率中，國外淨需求貢獻0.62%，比重達4成，內需的消費及投資（包含民間及政府）貢獻加總僅6成。對比去年及前年內需的貢獻比重，分別高達86%及110%（即國外淨需求貢獻為負），今年經濟著實更加依賴出口表現。而外需表現為何如此之好？主要緣由當然與大陸經濟復甦腳步領先全球有關。

新冠疫情爆發初期，曾經對大陸經濟造成嚴重衝擊，但隨著疫情管控漸入佳境，產線恢復狀況也愈來愈好，產能更是加速開出。遞延的訂單追加效應，伴隨進口需求的擴大，無形中也大幅拉抬台灣的出口表現。單看9月，台灣出口就暴增9.4%，創下兩年多來新高。其中又以電子零組件出口表現最佳，不僅年增率26.1%逼近3成，金額130.7億美元更是創下歷年單月新高。

抽絲剝繭不難發現，出口大爆發的電子零組件，6成以上都是出口到大陸。對照中國海關數據，9月台灣對大陸出口占整體出口比重，創下歷史單月次高的46.24%，都在在證明兩者之間關係的密切。換句話說，台灣今年亮眼的出口表現，除與台灣自身雄厚的電子零組件供應實力有關外，兩岸經貿的高度依存性，無異也是重要關鍵因素。這也突顯出，兩岸經貿，絕對是台灣經濟不可或缺的一塊。

可惜的是，蔡政府將這樣的成果，絕大部分歸功於自身的內需刺激方案，如振興三倍券與吸引台商回台投資等政策。外需方面，則認為是與美國供應鏈關係的改善，帶動出口，卻絕口不提兩岸經貿的重大貢獻，甚至排斥抗拒來自大陸的善意。這實在令人匪夷所思。尤其是面對大陸加快經濟結構轉型、強調內循環經濟發展之際，龐大的內需市場發展潛力，勢必會源源不絕地拉升進口需求。對以出口導向為主的台灣來說，這絕對是一個大好良機。加上兩岸經貿的高度依存性，肯定可以讓台灣作為關鍵零組件供應商的角色，更為突顯與重要。

不過，這麼淺顯易懂的道理，蔡政府似乎不願正視，一心只想讓台灣疏遠大陸、靠向美國。問題是，這對台灣經濟發展真的是一件好事嗎？不可否認，當前美國的科技實力與技術能力，確實遙遙領先世界各國。全球第一的經濟規模與前10的人均所得，也代表背後的終端市場不容小覷。但這並不意味著，台灣就必須選邊站，親美抗中。

細察過去10年來（2010-2019）台灣對外貿易紀錄，台灣對美國順差平均為72億美元，對大陸（含香港）則是高達760億美元，來自於大陸的創匯金額，足足美國的10倍。倘若真割捨掉兩岸經貿這一塊，未來台灣經濟成長率恐將急墜，少掉的部分，恐怕不是美國單一市場就能輕易補起來。更何況，美中產業結構截然不同，經營環境與生產成本也大相逕庭。當前在大陸打拚的台商，絕大多數都是中小企業，可能連回台或向海外遷廠能力都沒有。放棄兩岸，等同也是讓這些台商自生自滅。一個有擔當的政府，顯然不會輕率就讓人民陷入這樣的恐懼。

兩岸經貿的緊密關係，是市場力量自然驅動的結果，也是企業的選擇。政府不應、也不該隨便選邊站，更不應該跟著他國利益走。