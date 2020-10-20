美國總統大選進入最後階段，人們原先預期的10月大驚奇並沒有發生，小驚奇卻不斷。美國總統川普是否能在關鍵階段扭轉乾坤，演出逆轉勝大戲，不但牽引世界各國心弦，更影響亞太地區唯一支持川普的台灣川粉們！

由於川普的對中強硬政策和提升對台關係的舉措，讓許多感覺遭到北京壓抑許久的人們投射出另類情感，他們希望川普可以取得連任可以理解。不過，從整個新聞表現來看，國內的綠媒不管平衡報導，顯示的是比福斯和《華爾街日報》還挺川普一面倒的報導就值得商榷了。

川普陣營近來拋出了拜登電郵門，直指拜登家族是邪惡企業貪腐無比，對選情確有影響但並不顯著，最新民意調查顯示，拜登領先袖川普的數字縮窄，川普在最新的競選場合上向選民喊話「我們贏定了」。

川普贏定了的策略有哪些呢？首先他會繼續先前的拜登收受北京好處，因此對北京軟弱的論述，繼續深化其子在烏克蘭和大陸的不當利得，將拜登打成是極端左派+被北京掌控，如果他輸了，美國就被中國所擁有，可以想見這將會是兩人在最後一場辯論會，川普主攻的焦點。

問題在於美國目前已經有高達3000萬人提前和通訊投票了，這些人的投票不會被最近拜登醜聞所影響，民意調查也顯示拜登在幾個關鍵搖擺州如佛州還居領先地位。

可以預期11月3日美國大選極有可能不會有結果，通訊投票的計票將會很緩慢，川普可能會以通訊投票的弊端發出法律訴訟，甚至依據先期開票結果宣布勝選，拜登當然會挑戰，結果可能升級到法院或大法官。

因此，美國選情越膠著，選舉爭議越可能拖到明年1月，在這段期間，川普作為握有權力的總統，可能還會帶給世界驚奇。