美國大選意外觸發兩岸的軍事危機，似乎台海隨時有兵凶戰危的可能，國防部也開始研擬，延長後備軍人教育召集的時間，成為近來社會青年談論的話題。國防部負責後備動員的全民防衛動員室主任韓岡明表示，新制實施日期是2022年，這明顯與部長嚴德發明年開始的說詞有所出入，讓退役者惴惴不安。

國防部教召時程的兩種版本，除令外界不解外，更使得教召人員無所是從。但是回歸台灣兵役的現實面，我們應該先自問，面對大陸的軍事壓力，以及周邊國家對我漁民的不友善，台灣實行募兵制是否正確？

首先，阿扁時期即規畫募兵制，派官員前往美國考察，美方直言台灣不應實施募兵制，我方反問美國不也實行募兵制，美方說雙方的歷史背景和民情風俗大相逕庭。最終，台灣政治人物在選舉至上的原則下，貿然推動募兵制。

此外，嚴德發表示美方特別關切，台灣戰時對油、電廠等重要設備的「城鎮守備」，所以這次延長教召的政策，應該是在美國的指導下形成的。問題是，如同美方所言，台美差異處太多，所以與其寄望延長教召對戰時防衛的成效，不如恢復徵兵制來得實際。

其次，目前役男僅服4個月的軍事訓練役，大專生可以利用兩個暑假分期服畢，恐連槍枝的裝解都不熟悉，如何能學得更複雜的武器操作，在營時訓練不足之處，如何寄望兩周可熟練。國防部表示目前後備動員編管人力，自願役和義務役者占6成，教召會以他們為優先，將來軍事訓練役會成為教召的主力，問題又回到武器裝備的使用，和基本教練的扎實上。

最後，目前戰鬥官科的各級軍校存在招生問題，官校生的標準隨之調整，未來有可能出現教召者的本質學能優於現役軍官，且軍中重視學長制，屆時現役者領導上階教召者也是一大考驗。再者，軍法不再適用在軍人身上，教召時命令如何貫徹也是一大問題。

軍人是最不願意戰爭者，因為他們清楚戰火的無情，但在保衛家園的使命下，他們定當全力抵禦外侮。國際情勢一日數變，唯有及早武裝好自己。政府與其在教召上做功夫，不如盡快恢復1至2年期的徵兵制，落實精兵制度，既實際又有效益。

（作者為致理科技大學副教授）