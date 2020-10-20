1950年10月19日，中國人民志願軍毫無預警、出乎聯軍統帥麥克阿瑟將軍意料之外地，靜悄悄的渡過鴨綠江，出奇制勝的參與了韓戰，以簡陋的小米加步槍，一路痛擊美國為主的聯合國現代化部隊，逼迫退到北緯38度線以南。而一生戰功彪炳的麥克阿瑟終於以輕敵及與杜魯門總統政見不合，遭到被解職的命運，嘗到了輝煌軍旅生涯中唯一的敗戰。回顧這段歷史，令人唏噓。

如今70年後，美國再度霸氣的挑戰中國，企圖掀起中美之間全面的對抗。只是今天的中國遠非70年前所可比擬，無論是軍事上、經濟上、國家治理能力上，乃至綜合國力上，均非昔日阿蒙；美國則非當年睥睨全球、唯我獨尊的世界霸主。以致這場對抗最後到底鹿死誰手，還在未定之天。總體來說，美國江河日下的敗象已露，中國還是在方興未艾的崛起復興大道上邁步前進。

即以發生在70年前的韓戰為例，中共政權於1949年10月1日成立，經過4年的國共內戰，在一片廢墟上，正值百廢待舉的建設伊始時期，有何條件與能力敢與美國打一場硬仗呢？但是就在一鼓作氣下，中國決定出兵，改變了韓戰的結果，改變了世界的格局，也真正打出了近代史上第一次正面對抗歐美列強聯軍，至少沒有輸的一場戰爭。

因此，面對當前的中美對抗，中國領導人在紀念抗美援朝戰爭70周年之際，重申一致團結對外的重要，只要沉得住氣，牢記「言必行、行必果」的使命，就必然會贏得最後的勝利。

反觀美國，在新冠病毒肆虐與總統大選雙重嚴峻的考驗下，美國的領導人不惜以造成一個「分裂的美國」，但求自己個人的連任成功。如此低俗的民主選舉文化，使民主政治瀕臨破滅的危機，美國又何以能夠領導世界，打贏這場師出無名的非理性戰爭？

凡是有良知的台灣人民，都應該知道在這場可能為時長達5年、10年，甚至更久的中美對抗中，我們要認清自己的角色，不要盲目地站錯隊伍，做了中華民族歷史的罪人而猶不自知，再度製造另一次台灣人的悲哀，那就真的自作孽不可活了！（作者為國立高雄科技大學前校長）