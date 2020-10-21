2月14日，早飯後堂兄開車到旅館接，說今天淡水、北海岸線。車子開動第一件事是趕緊商量：今天吃飯能否簡單點兒？普通小吃最好。沒問題。

北海岸風相當大，大浪拍岸，小孫子又興奮地大叫起來。

中間停車買粽子吃，從來沒有吃過那麼好吃的粽子。原計畫基隆夜市吃晚飯的，時間尚早我說回台北吧。於是上高速公路了，但是意外發生了，原本輕車熟路的他居然聽導航的，兩次被導下了高速公路。原來是天陰雲層太厚GPS信號失靈所導致。第三次不敢大意，不聽導航只看路標，走對了。

四赴台灣隨興而遊

快到台北了，他說我們去哪裡吃飯？我們樓下牛肉麵最好。那就拐進巷子裡那家劉山東牛肉麵吧，他學生時代就開始吃，現在每年都去幾次。白天人多晚上人會少。找到劉山東，原來是冠軍麵。還有十多個人排隊，身後一阿婆說：白天來過人太多，晚上再過來的。還差一個位置要到了，店家說：現在只有一個人的位置，讓後面阿婆先吃。上清燉牛肉麵，光那牛肉就吃飽了，大陸的牛肉麵裡的肉是這個的三分之一吧。光顧著吃，其他什麼都不顧了。

2月15日，原來計畫是去平溪坐小火車，可是早飯時想平溪太網紅，是追求時尚的年輕人去的地方。估計一半以上都是年輕大陸客，我們已經是爺爺奶奶了，和那些年輕人擠在一起會很不舒服。去哪裡呢？哦想起來了，那個地方！大溪老街、石門水庫。

台鐵中壢站出來，走了一段路才找到公車站，等了20分鐘車來了，坐上去開始搖啊搖。車到了石門水庫中午了，肚子開始抗議，於是沒有下車繼續前行進了大溪老街。老街兩旁房子不斷地在向你講述著過去的時光。先用冰淇淋穩住了小孫子，就在街上逛啊逛，這就是我們要追求體驗的，來到這裡百分之百正確！逛得差不多了鑽進一家臨街小店，滷肉飯、小菜打發得我們心滿意足。吃飽喝足還得消耗，又坐上了那返回的公車，這次在石門水庫下車了。

兩岸人民都是好的

小孫子瘋跑、盡情撒歡，我坐在樹蔭享受這新鮮的空氣、安逸的環境，醉了。旁邊坐著的台灣大姐過來閒聊，得知是大陸來的興致高起來。聊了好一陣，那大姐最後做出結論：其實兩岸人民都是好的、善良的，不好的只是兩岸的政府。想了想沉默良久，說：你說的對，同意。

車子來了，我們一同上去，她也是台灣其他地方來的遊客，卻熱情地開始介紹當地的好吃的、好玩的，如果我們願意就要做我們的免費導遊了。

在車上接到桃園表兄的電話，既然來這裡了還是見上一面吧。車子終點中壢公車站，等10多分鐘後表兄的車開過來了。帶到他家裡，喝茶、暢敘兩年多來的種種變化。

2月16日，搭乘高鐵前往高雄，在左營高鐵終點站換乘台鐵到高雄火車站。下車後看到是新車站，前門出口還在繼續建設中，繞了好大一圈才出來，恰好離我們住的旅館很近了。

午飯後休息夠了，表侄來旅館接我們遊玩，去駁二藝術區。先去了鳳梨酥的展示館，排隊進入，坐下後送來茶和鳳梨酥品嘗。味道非常好，吃完了到銷售櫃檯買了兩盒帶回家吃或者當作伴手禮。駁二藝術區遊客熙熙攘攘，熱鬧非凡。傍晚了，高雄港的大海夕陽美極了。

那天是正月十五燈會，返回途中大批人潮湧向港口看燈會。我驚訝地說：這樣的景象只有大陸才能看到的。表侄說：韓國瑜當選市長了。

晚飯還是和表兄一家老小一同用餐，表侄因為找不到停車位竟然沒有吃上這頓飯。

2月17日，中午在旗津街上找到一家海鮮店，點了紅鯛、蝦、蛤蜊還想在點，老闆娘說你們三個人只能這些再點個青菜，再多吃不完。我想這老闆怎麼這樣不會做生意，大陸遊客的錢幹嘛不賺呢？價錢也比大陸、日本便宜許多。

二月氣溫宛如盛夏

2月18日，包車奔向墾丁。民宿老闆不在，司機打電話招呼：你的客人來了。老闆過來安排住下，問了我們的需求，老闆夫婦多年經營自己的民宿，一切輕車熟路讓你無可挑剔。

下午睡夠了出門，首先是找夏天的短袖T恤，在北方是穿著羽絨棉服飛過來的，沒有想到這裡是盛夏。下午氣溫也高得出奇，只能坐車去海生館。日落前回到旅館衝向海灘，小孫子完全忘我了，我們只能時刻警惕他別真的下海了。

2月19日，在鵝鑾鼻、墾丁大街、白沙灘、恆春街遊覽。街上水果店買鳳梨，老闆說：這個是鳳梨和你們那邊的菠蘿不是一樣的東西。還送了一小袋甘草粉，說吃過一半再加。

2月20日，拼車往花東旅行，10多個人，只有我們三個老小，其他都是年輕的大陸遊客。一路停在哪裡、停多久都由司機安排，都不用自己操心，水果銷售點、太麻里車站、池上飯包、伯朗大道、北迴歸線標誌、瑞穗牧場……，水果隨買隨吃，茶葉特別便宜。

2月21日，花蓮火車站坐上普通車開往宜蘭方向，崇德車站只有我們三人下車。漫步到清水斷崖海邊，太平洋大浪拍岸，小孫子又開始興奮起來。2月22日，返回台北，信步走到中國時報大樓，打卡拍照。小孫子在糖蔀公園裡玩耍多時，盡情釋放能量。隔日逛了逛台灣博物館、二二八公園。

2月24日，搭捷運去桃園機場，飛機起飛了，小孫子突然問：爺爺我們什麼時候再來台灣旅行？我說，你好好念書，等放假了再來。

兩岸再入冰封時代

然而，6個月後，台灣自由行被終止，兩岸再入冰封時代，何時能夠讓人民自由往來﹖但願有生之年能再遊台灣，只要政府允許，只要身體允許就一定一定再去！

兩岸人民應該還沒有忘記，1700多年前曹植留下的詩句：煮豆持作羹，漉菽以為汁。萁在釜下燃，豆在釜中泣。本自同根生，相煎何太急？

（全文完）（吳翔／天津）