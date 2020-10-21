無色覺醒》賴岳謙：內蒙推行雙語教育！實施國家民族認同！(圖/中新社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第744集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「內蒙推行雙語教育！實施國家民族認同！」

內蒙古教育單位日前印發了《全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編〈語文〉教材實施方案》，要求當地以蒙古語授課的小學開始推行「雙語政策」，並要求自新學期開始部分教材改用中文教材，但依舊保留蒙古語的教育。此舉卻引來國際人權組織與西方媒體的批評聲音。

外界指責中國大陸企圖要撲滅內蒙古區的民族文化。但真相是如此？這次教育改革的內容，是將原來小學二年級起開設的《漢語》課程改為從小學一年級起開設國家統編《語文》課程；國中一年級將原來《漢語》課程改為國家統編《語文》課程。

內蒙地區除了語文、政治、歷史三科授課的語言更動外，其他由民族語言授課的學科課程設置依舊不變。對此，中國大陸的教育問題，屢遭到外界「過度解讀」。事實並非像部分歐美人權團體或西方媒體批評，以漢文化清洗蒙古語文化的相關議題。

中國大陸是一個多民族、多語言、多文種的代表，除了漢族之外，共多達55個少數民族。其中除了回族一直使用漢語文，滿族近代改用漢語文外，大多少數民族都有自己的語言。但一個國家本就需要統一的官方語言和統一的歷史觀，這樣的標準放諸四海，無一例外。

為了促進國家文化的共同性，不僅內蒙古只有內蒙古在做變化，其他自治區如新疆早在2017年開始，就開始更動，而西藏也在2018年開始。

美國一向被世界稱為「民族大熔爐」，但當全世界的移民進入了這個國家時，都被迫要求接受央格魯薩克遜語系族的語言，接受央格魯薩克遜文化的教育。不僅只有美國如此，屬於西方列強的歐洲國家都在做同樣的事，要求不論是殖民或是移民身分，都只能接受官方單語教育。

但多數的西方媒體與人權組織卻沒有審視自身母國的原住民與移民的文化問題。這樣雖有「民族大熔爐」的美稱，但也導致許多第二代的外國移民喪失了原母國的語言能力。

被殖民與侵占的本土原住民不僅母語能力消失，甚至原住民的本土文化也遭受影響。

西方列強曾經為美洲大陸的殖民者，將原先有超過500萬人的美洲大陸印地安原住民土地占領或迫害，現在卻只剩下30萬人不到，不僅對當地原住民文化造成無可計數的破壞，也一同摧毀掉當地原住民獨有的語言文化特色。

在美國有推雙語教育嗎？別忘了，當美國人去入侵加州德州新墨西哥州，從西班牙人，從墨西哥把這個土地搶走的時候，當時有多少是講西班牙語的，他們有保留他們的語言嗎？當美國人去併吞了夏威夷的時候，有把夏威夷島的人的族語，用雙語的方式來保存嗎？西方列強在國際上如此行徑，卻從未見到有國際人權組織出面批評。

反觀中國大陸的「雙語教育」在保留原有文化下，推行國家共同語言與歷史，不遺餘力的在為保留多元民族努力，反遭到西方人權組織的嚴重批評。這樣對亞洲國家民族文化政策的抹黑，不免任人質疑國際人權組織的標準何在。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！