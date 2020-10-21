台灣軍情局最近可謂內外交迫，先有局長被爆料迷信風水、濫用公帑，正副局長內鬥，接著大陸央視三連發台諜案，《人民日報》再追加一篇〈告台灣情治部門書〉，台灣作為反擊，對共諜案收網，想不到涉案的是軍情局前少將處長，台灣看似反擊，還是打到自己，面對一波波嚴峻挑戰，正是好好整頓的時機，而非靠帶風向轉移焦點，就以為能度過危機。

軍情局最近先是被爆料正副局長內鬥，外行領導內行，羅德民接任局長兩年多，A+情報掛零，且只重軍事情報，對其他情報偏廢，兩年沒升任將官。這不僅是用「宮鬥」的角度這麼簡單，可能還影響深遠，因為當情蒐失靈、兩年沒晉升將官，只會讓許多優秀資深情報員不知為何而戰，也失去拚搏的動力，這不只造成人才斷層，也可能讓大陸找到策反的破口。

台諜案後一周，台灣用抓捕共諜案作為反制，想不到竟然是兩退役上校，一退役少將，且三人都曾任職軍情局。縱然這帳不能算在羅德民頭上，但如此高階、多位的軍情局軍官被滲透，也可部分反映軍情局的多年沉痾。

《人民日報》日前刊出的〈告台灣情治部門書〉，細數私菸案等台灣國安系統近期的種種醜聞，還提到五個有之，（賣官鬻爵者，欺上瞞下者，貪墨經費者，坑蒙拐騙者，情報造假者），更稱台情治部門「軍心渙散、人心分離、士氣低落」，縱然有誇大抹黑和心戰的成分，但也說出了部分實話。

觀察綠媒帶風向的方式，選擇性忽略央視揭露的細節，或只看立場不看犯案事實，並著重在大陸電視審判，違反司法人權的陋習等。從宣傳角度，用上述套路轉移焦點，引導台灣民眾千萬別信，或許暫時可行，但這治標不治本，沒有根治台灣情報工作的問題。

接連的新聞熱點，讓軍情局一直處在輿論風口上，從情蒐能力和廣度、人員忠誠度考核、退役人員的福利改善等等，在這「腹背受敵」的當口，軍情局有必要大刀闊斧整頓，化危機為轉機。