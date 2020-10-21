中央流行疫情指揮官陳時中日前表示，正積極研議要與帛琉互推旅遊泡泡。如能順利實施，將是民進黨政府在新冠疫情期間的重要突破。

疫情影響人流與物流，民進黨政府願意開始規畫開放措施，是一件好事，然而，比起台灣與帛琉，兩岸之間更需要實施旅遊泡泡。

尤其春節還有4個多月，不少台商計畫春節返台，蔡政府應積極與對岸協商，在不影響疫情管控的前提下，儘可能減輕檢疫的負擔、縮短隔離的時間，讓台商春節返鄉不再長路漫漫。

陳時中正努力爭取台帛間建立旅遊泡泡，似有意佐證其防疫的績效。輿論及民意已多次反應，在疫情指揮中心強力封鎖邊境下，台灣固然有不錯的防疫成績，但是包括旅遊在內的各種活動，也等於遭到凍結，對台灣的經濟造成衝擊。

陳時中第一個選擇旅遊泡泡的國家是帛琉，若能順利談成當然也是好事，但台帛之間的人流差距甚大，談不上是互惠，更何況，比起帛琉，大陸有幾十萬甚至上百萬台商及眷屬，期待能在幾個月後返台過春節。

依現行規定，台商回台一趟，前後要隔離28天，有台商估算，往返機票、兩岸隔離旅館費用，加上兩次核酸檢測費用，一個人至少得花12萬元，返鄉一趟，須耗費大量的時間和金錢。

民進黨政府不妨與對岸洽談春節特定期間的旅遊泡泡，仿效新加坡與香港間的做法，即民眾持有出發前72小時內的陰性檢測結果，且過去14天沒有經過其他地方，加上抵台後再次接受檢測等，就無須再進行強制檢疫，這會大大節省台商返台的時間和金錢成本。

台商都是自己人，政府幫幫忙，讓台商更順利的回家過年吧！