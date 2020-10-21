流感疫苗供應不足，急於施打的老人家被迫在秋風中排隊領號碼牌，卻往往失望離去，民怨四起，連民進黨民代都看不下去，行政院長蘇貞昌以「爆桌」形容人數之多，並向國人致歉。致歉不能解決問題，必須細究原因並究責，才符合責任政治。大官們辯解之詞前言不對後語，但可以看出「流感疫苗之亂」肇因只有一個，是衛福部過度自信因而失能，蔡政府藉新冠防疫打造的超前部署、專業掛帥神話，已全然破功崩壞。

公費流感疫苗於10月5日開始施打，可能新冠肺炎疫情威脅仍在，今年接受注射者較往年踴躍，3天就施打了百萬餘劑，是去年同期的1.5倍；主要是50到64歲施打人數大增，以北市為例，較往年增加近1.7倍。因疫苗供應不足，衛福部不得不將免費施打年限提高到65歲。消息曝光，自費施打人數暴增，幾天內從都會大醫院到地方鄰里、衛生所，全部出現疫苗告急現象，因而亂象百出。

譬如，台北市各行政區所有基層診所，每天「共同分配一百支」疫苗，數量連「塞牙縫」都不夠；官方宣導民眾「先預約再接種」，依據媒體在北市精華區實地採訪，一一詢問5家醫療院所，結果都不能確定到貨時間，因而不敢接受預約；基層情況更慘，老人家等不到疫苗，里長伯被嗆爆，板橋出現火爆里長拿球棒到疾管署抗議討疫苗，就不意外了。

衛福部被迫倉促宣布，暫停50到64歲接種免費流感疫苗，民眾、基層第一線人員怨聲四起。政策急轉彎影響太多人權益，衛福部判斷錯誤當然要負起政治責任。老實說，新冠肺炎疫情威脅仍在，今年施打流感疫苗注射人數必然倍增，這應該是「常識判斷」的問題。中央流行疫情指揮中心在宣布今年流感疫苗開始施打時也表示，因民眾防疫意識提升，預期接種狀況將更為踴躍。並將今年施打時間提前，秋冬來臨前就以不分階段方式施打，更大力宣導民眾趕快打，希望在秋冬來臨前就把群體免疫建立起來，以免流感與新冠潛藏的再流行風險交乘一起出現。

低估民眾防疫意識

結果呢，衛福部明知民眾防疫意識提升、接種人數會增多，卻未大幅增加疫苗的數量；既然數量未增加，衛福部又對各不同年齡層有不同的風險評估，就不該改變過去分階段施打的作法，而該讓風險高族群（例如65歲以上老人、或6歲以下小孩等）先施打，有餘裕再讓其它有需要但風險較低的族群（如50到64歲年齡者）施打。

最後結果外界都看到了，接種情況確實比往年踴躍許多，疫苗馬上拉響警報；最荒唐的是，既然衛福部強調希望民眾早點打，在秋冬來臨前建立群體免疫，但最響應政府呼籲的50到64歲的族群，反而成為「被懲罰」的對象，衛福部宣布暫緩（其實就是取消）此年齡群的流感疫苗，儼然一副「你們打太多」狀，卻完全未反省本身在採購疫苗數量、施打順序等方面犯的專業錯誤。

至於犯錯後蘇貞昌還嘴硬說「不是每個人都需要打疫苗」，台灣還是一個最安全的國家，對那些因政策大轉彎而不能打的民眾而言，應是最難入耳的風涼話了。確實流感疫苗不是每個人都需要打，但如果50到64歲成年人是「不需要打」，為何年年公費流感疫苗施打都列入施打對象？

誰該施打前後矛盾

這種前後矛盾、依照現實條件隨意調整政策的現象，已非第一次了。今年新冠肺炎疫情初起、國內口罩數量不足時，衛福部竟然宣導要一般健康的民眾不必戴口罩，還找了著名的醫生拍片宣導，幸好台灣民眾非常有自主性，搭車、出入公眾場所幾乎所有人都戴口罩。

事後驗證當然是戴口罩才是正確，但衛福部只因當時口罩數量不足，就宣導錯誤的觀念，看不出專業堅持在那裡。這次也是先拚命宣導民眾接種流感疫苗，數量不足後就取消一部分人的接種，開始宣導不是每個人都要打、多戴口罩勤洗手「就應該不會有流感疫情」。請問到底何者為真？衛福部的專業與良知，到底在那裡？

蔡政府與衛福部為台灣守住新冠疫情防線，因而得到民眾普遍的肯定；遺憾的是，這種專業與堅持似乎不能持久，很快就屈從於政治。蔡政府罔顧民眾健康開放萊豬進口，衛福部竟然背棄專業，用自己都不相信的說詞為錯誤政策背書、辯護，甚至要求各署立醫院為瘦肉精背書，專業與良知掃地，「流感疫苗之亂」更是為衛福部的負面案例再添一例。

一個理應專業掛帥的部會首長，一旦迷失在掌聲與企圖參選更上一層樓時，再要求專業表現，其實是緣木求魚。