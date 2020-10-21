新冠肺炎疫情肆虐全球，國際政治與經濟局勢正在巨大變動。變動的主軸在於美中之間的對抗已被疫情激化，隨著美國大選愈演愈烈，川普政府對中國的打壓如火如荼展開，而且為此試圖聯合各國對抗中國，美國能否在疫後世界保有獨大的超強地位，將是國際新秩序形成的關鍵因素。

首先看到，疫後世界政經競爭的起跑線並不一致。歐美國家因疫情難控而在新一輪起跑點上輸給中國，目前需求仍陷入萎縮困境中，這將是第二回被中國超前。根據統計，金融危機後的12年，美國、歐盟27國及日本的年進口金額增幅只有3％多，而災情較輕的中國，同期進口規模增幅則達87％。現在新冠疫情又升高，歐美經濟體的潛在增長率勢必再創新低；中國已經率先恢復增長；一消一長之間，經濟發展競爭誰能勝出，態勢明顯。

歐美國家寄希望於明年疫苗大規模使用，但因疫情持續時間過長，供給、需求與社會均受嚴重打擊，產業鏈與供應鏈的修復曠日持久，如何能與經濟成長奔馳中的中國一較長短？歐美國家目前仍在為防控疫情措施傷透腦筋，而好整以暇的中國，則已經展開「內循環與外循環相互促進」的新一輪經濟大計，而且其政策的有效空間明顯大於歐美國家。歐美日等主要經濟體十餘年來為了應對金融危機，已經用盡金融與財政手段，現在又逢新冠疫情衝擊，挽救經濟的手段已捉襟見肘。

一個顯例是歐美央行利率降至接近零利率（美聯儲），甚至負利率（歐、日）；資產負債表十餘年來暴增3至6倍；政府負債同樣激增，債務佔國內生產總值（GDP）比重俱已達超高比例，水位遠高於警戒線。受到這些條件制約，還有多大空間可以紓困與振興？事實上，低利率、低增長、低通脹、高債務及貨幣供給的模式，已成為歐美日擺脫不了的窠臼，但也始終未讓這些經濟體登入成長順境，如何能寄望現在採行的諸多補破網措施能讓經濟回到坦途？至於中國，正在策畫的第14期五年經濟計畫，編織的可是新漁網，預期能為新經濟添增動能。

疫後世界的全球化方向不會改變，變的是前進的道路。新型全球化將是依著中美供應鏈的分化，出現以兩個半球為中心的某種程度集團化，無論誰當選美國總統，都會建構以美國為中心的國際合作型態，全方位對抗崛起的中國，差別只是拜登或許因為國際聲望與結盟能力較強，整合效力或將超越川普。近年美國罔顧國際多邊主義秩序，而以單邊主義方針行事，主要原因是中國在多數國際組織的影響力已經超過美國，所以美國要打掉重練，川普打得差不多了，如果換上拜登，必然重新結合盟邦共同對付中國。果若如此，為疫情傳播擔責的中國，國際關係勢將陷入谷底，只能跟眾多小國或窮國相濡以沫，其所主導的產業鏈也將居於弱勢。

地殼正在劇烈變動中，許多東亞國家30年來多在軍事上依賴美國，經濟上則依賴中國，台灣尤其如此，現在面臨在美國與中國之間攤牌選邊站的壓力。由於中國經濟趨強，東亞國家更要承仰中國，但在中國崛起造成的強大壓力以及美國積極軟硬兼施之下，也不能不正面回應，因此在經濟需要與地緣政治上出現的分離與拉鋸必然加劇。台灣的政府為了貼緊美國，正對相關廠商招手及施壓，台灣企業在美台政府的雙重壓力之下，必然倍覺左右為難的痛苦。越來越感到安全受威脅的台灣，政府未來必然推進政經一併遠中親美的路向，怕的是這樣恐將招來更大的安全隱患，同時在經貿上蒙受重大損失。能不慎謀乎？