美國聯邦國會參眾兩院20日分別提出多項法案。聯邦參議院兩黨參議員20日提出「台灣關係強化法案」，從外交、軍事、商業及文化等多方面提升美台關係。聯邦眾議院中國工作小組更是一口氣提出包裹式的7個挺台法案。

然而，這些友台法案就跟其他類似法案一樣非常壯觀，但是卻和川普政府行政部門推出的友台政策或倡議一樣都熱鬧有餘，卻口惠與象徵作用大於實質意義，充分反映美國對台政策「放小不放大」的最高原則。

共和黨籍參議員盧比歐與民主黨籍參議員默克利共同提出的「台灣關係強化法案」建議行政部門成立美國跨部會「台灣政策工作小組」、洽簽自貿協議，並邀請台灣軍方參與軍演等。

另一方面，眾議院中國工作小組則提出包裹式法案，包括支持美台交往限制鬆綁、定期軍售及台灣國際參與等7個挺台法案。

為何參眾兩院急急忙忙要趕進度呢？首先，第116屆美國國會會期將於2021年1月3日期滿，屆時尚未通過法案將失效，必須在下一會期重新提案。為了趕在本會期結束前通過，參眾兩院遂將這些法案一古腦兒提出。

其次，在參眾兩院院會通過這些法案並整合兩院版本之後，川普將樂於簽署，因為這些法案正好可為他打「台灣牌」與「反中牌」。

第三，如果民主黨總統候選人拜登入主白宮，國會議員擔心拜登可能不會像川普那樣友台與反中。

第四，更讓聯邦參議員憂心忡忡的是，拜登可能會向前總統柯林頓一樣反對國會提出侵害到行政門權力的法案。1999年，美國國會提出包山包海的「台灣安全加強法案」，柯林頓以該法案嚴重侵權，決定全力杯葛，讓該法案胎死腹中。

到底國會提出的這些法案與行政部門推出的友台政策或倡議對台灣有多大影響呢？

一、參眾兩院最近提出的8項挺台法案，加上過去4年國會通過的友台法案與修正案，看起來無所不包，但多屬口惠，實際有用的少。能不能派上用場，完全視行政部門而定。例如，我國獲邀參加「印太民主治理諮商」以及發展能源安全、基礎建設與數位經濟的「深化印太地區經濟關係論壇」，但這些倡議與會議都不是印太戰略的核心會議，如果川普落選，將隨印太戰略的落幕而下架。

二、美國對台軍售的武器系統都不是我國最想要的武器。台灣一直想要的F-35，美國卻拿F-16V敷衍我國。偏偏美國國安顧問歐布萊恩還要蔡政府多買美國武器，把台灣變成多刺的豪豬。

三、在雙邊貿易協議（BTA) 方面，美國貿易代表賴海澤特嚴格把關，根本不願與我國展開談判，以免影響美中貿易。

四、台灣最想要的「戰略清晰」，美國說什麼也不鬆口，國務院反而又回到「戰略模糊」。

蔡政府花大錢買武器，以犧牲全民健康為代價，開放美豬進口，只換到美國的口頭善意與開一個無關宏旨的「會前會」，卻沒換到任何重要的實質利益，可說賠了夫人又折兵，得不償失。如果說川普政府對台政策是放小不放大，則蔡政府就是因小失大。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）