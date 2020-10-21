《中國時報》披露，教育部教育廣播電台每天同步播放「法國國際廣播電台」（RFI）新聞節目，因有民眾質疑不時傳遞「揚中貶台」、「親中批美」等內容，教育部決定19日起停播該節目，引起立委、學者等人質疑。

法廣為法國國營媒體，節目型態多樣，題材內容包羅萬象，全球各國發生之議題均有涉獵，並不囿於國內事務；報導來源除了駐全球各地的特派員提供即時一手的資料外，也經常邀請各地相關專家學者發表評論；電台從業人員與記者本於專業與客觀中立的新聞採訪原則，作平衡報導，並未受工作人員的國籍影響，也不因為是國營媒體而淪為法國政府的傳聲筒。

法廣以12種語言向全球廣播，手機網路均可免費輕易收聽，節目之特點為接受來至全球各地聽眾現場Call in，內容如涉及如種族歧視或宗教偏激分子等敏感議題，主持人更須保持客觀理性的超然立場，謹慎應對，內容言論影響廣泛而深遠，應不至於刻意政治炒作。

至於民眾質疑法廣節目傳遞「揚中貶台」、「親中批美」等立場偏頗內容，據了解，法廣華語部時有大陸籍或台籍人員，在台亦有特約報導人員；對於我駐法國代表處舉辦的活動或我國人士訪法，該台亦視新聞性而予採訪報導並刊登在華語網站；華語部記者同時接觸大陸、台灣、巴黎僑界甚至其他來源的資訊後，其觀點難免有異於我單方面認知，但大致尚屬客觀中立，而且有時被列為難得的參考資訊；法廣在台播出之節目是否屬立場偏頗的歪曲事實？或僅是國際媒體報導習性使然？建議教育部可上法廣法語部及華語部網頁瀏覽，做全盤了解。

另外，平衡報導是新聞報導的基本原則，記者常以正反兩個角度作平衡報導；例如以往新聞局時代，為增加我國在國際上的知名度，邀請主流媒體記者來台採訪報導；記者返國後刊出之報導，並非全然歌功頌德；我方人員深知國際重要媒體為彰顯其客觀中立的立場，不屑淪為他國宣傳工具，記者撰寫的內容批評讚美兼有，因此對其褒貶參半的報導，雖不滿意但勉強接受。

我國自詡為民主自由的國家，國民亦應有容忍不同意見的素養，尤其是對於收聽率普及全球、迄今甚少發生報導立場偏頗的國際著名媒體之節目，政府單位似不宜隨民粹起舞，草率行事。

教育廣播電台轉播法廣節目，除了具有台法實質文化交流及提供民眾學習法語管道等目的外，還能提供優良國際廣播節目製播範例，開拓聽眾的國際視野。

法國是個崇尚自由民主的國家，向以捍衛新聞自由為傲；5年前在巴黎發生《查理周刊》遭受恐怖攻擊，造成12死11傷的不幸事件，激起法國全國民眾團結一致，捍衛新聞自由的運動。如今，法國國營「法國國際廣播電台」與我國教育部合作播出的節目，因為其節目立場偏頗而遭停播，豈不類似北韓、中國大陸的新聞管制思維？對一向標榜客觀中立報導的該台，是否頗為諷刺？總部位於巴黎的「無國界記者組織 」(RSF)對本事件又如何看待？主其事者為職司全國教育重責大任的教育部，本案對於社會的民主教育又是扮演怎樣的一個示範呢？建請政府與主其事者慎重三思處理。（作者為前駐法國新聞人員）