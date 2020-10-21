任何國家的生存發展，都必須要靠自己努力。而非只是嘴上喊靠自己，心底卻無比焦慮川普可能無法連任美國總統。

依據英國YouGov調查，歐亞15個國家與地區中，僅台灣一國民眾力挺川普連任，約42%支持川普、30%支持拜登。其他國家如丹麥、英國、法國、德國、西班牙、瑞典、義大利、香港、菲律賓、泰國、澳洲、馬來西亞、印尼、新加坡等都挺拜登，其中丹麥更高達80％，新加坡高達66％希望拜登當選。

這項調查印證了筆者的觀察，台灣人確實偏愛川普遠多於拜登。而若你問這些川粉，「世界各國都反川，台灣怎麼反而挺川，不覺得川普很丟臉嗎」，許多人會激動的回你：「那是因為他們沒意識到中國侵略」、「他們是人民幣的形狀」、「被收買了」，彷彿這世界一切不喜歡川普，希望他下台的人，要嘛是不知中國正在侵略的可憐蟲，要嘛是為了中國利益出賣自己國家的混帳。

台灣人長期有國際孤兒的受害者情結，認為世界的和平發展都與自己無關，所有的國際組織，包含人權國際組織都與中國大陸站一起，世界各國口中的理想都是偽善。坦率的說，這樣的想法也未必全無道理。國際社會、美國菁英確實有其偽善的一面，這也是造就川普2016年勝選的主因。

但菁英的偽善，不等於反菁英的人就是好人。人民給「局外人」當總統的機會，並不代表需要永遠認同這個川普這個人。如果只因為這個人因為自命代表「人民」，就可以免於一切的檢驗，這與中國共產黨喊「民主集中制」，認為一黨專政就可以代表13億人的民意，又有什麼不同？

台灣要真正在國際上走出去，最重要的是打破「『台灣川普』一國，『反川普的美國菁英與中國』一國」的迷思。川普被美國主流輿論打壓，與台灣不被世界各國接納，是完全不同的兩件事情。

無庸置疑，川普現在選情已病入膏肓。但這是誰的責任？當然是他自己的責任！他就任快4年，倒行逆施言行不勝枚舉，如今美國新冠肺炎疫情死20多萬人，川普與他的團隊無疑要負擔最大責任。高喊喝消毒水可以殺病毒、小孩幾乎不會得新冠肺炎、嘲笑戴口罩的民眾、鬥爭科學家、逼各州盡早解封讓大眾暴露在病毒風險下…。這種完全無視人民生命財產安全的總統，舉國聲討是正常的，難道不是？何必一定要牽拖到某種與中國掛勾的陰謀論頭上？

請切記「世界並不是繞著中國轉的」，尤其對大多數西方國家「民眾」來說，中國就是一個不甚討喜，但距離遠到感受不到影響的國家罷了。無論他們對川普是愛還是恨，都不代表他們親中或反中。（當然，世界更沒有繞著台灣轉）

此時此刻，川普陣營正在全力強打拜登硬碟門事件，推特上甚至還有人影射拜登當副總統時出賣美國情報員給中國。毫不意外的許多台灣網友照單全收，把拜登罵成中國的狗，還把不協助散播訊息的推特和臉書打成萬惡淵藪。

筆者想反問這些網友：「如果彭文正明天拿了一台筆電出來，說是蔡英文掉的，裡面有她學歷是假的的證據。請問你們信嗎？」肯定是不信啊，到那時候一定是無罪推定，要彭文正拿出筆電供大眾檢驗再說。同理來說，推特與臉書又為何要給予毫無證據的指控恣意散播的機會？事實上，整件拜登硬碟門事件疑點重重，連挺川的美國FOX電視台都認為資料可疑拒報了，還有什麼可說的呢？

此時此刻台灣人該做的，就是靜靜等待選舉結果，然後做好準備：無論美國誰當選，台灣都要致力於靠自己力量改善兩岸關係。畢竟美國是一個政黨會輪替的國家，一切強勢的親台作為都是無常的。真正能決定台灣未來的，是台灣有無以小事大的智慧。如果能在中共、美國之間找尋平衡點，又何懼於美國是誰當選？現在這麼怕川普落選，不就是因為這幾年太偏一邊了嗎？

願台灣可以真正自立自強，而非把希望寄託在國際社會臭不可聞的政客頭上。真的，挺川普在國際上真的很丟臉，拜託大家爭氣一點，挺直腰桿好好做人好不好？（作者為網路媒體工作者）