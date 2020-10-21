親綠的電視頻道裡，女主持人周玉蔻張牙舞爪地痛罵旺中集團堪比延安時期的毛澤東，抓筆桿，抓麥克風，泡製輿論，攻擊執政當局。鏡頭一轉，人稱小綠政黨的立委林昶佐，錯引馬政府時代NCC換照一事，指控旺旺集團拿了中共的補助，回台辦媒體、荼毒台灣觀眾。不出幾個小時，新聞報導，中天換照公聽會，NCC邀請中天大股東蔡衍明與會。恍然大悟，這莫非都是套好的戲碼？

周玉蔻錯將蔡衍明比做毛澤東，她無視民進黨一心嚮往中共「媒體必須姓黨、媒體負責人由黨指派」的做派，忽視蘇貞昌干預媒體和NCC的「豐功偉績」，也忘記了她自個兒當年開台灣風氣之先，「為男友關說施壓」的資深媒體人經驗。這樣的主持人，如何能詮釋公正客觀、新聞自由？

如今電視談話性節目，除了吠吠狂言的名嘴外，也不忘找來立場鮮明的立委同志掠陣。立委躲在言論免責權的保護傘下，肆意攻擊政敵，焉知他們私下幹了多少齷齪事、拿了多少好處？指控中天拿了中共鉅額補助？台灣一干大企業、凡是在大陸投資設廠的，哪家企業不曾享受中共退稅的優惠措施？明著，三減五免、優惠價格取得土地、外銷退稅、五險一金推遲實施，外界如何看得清？按照林立委的邏輯，赴陸投資的企業，包括他媽，豈不都有被中共統戰吸收利用的嫌疑？台資企業，百萬員工，諜影幢幢，哪裡還需透過紅媒來滲透思想？

有好一段時間，台灣的電視新聞跟著日報晚報走，網路和社群媒體興起、晚報不支倒地後，電視新聞基本上跟著執政當局走，跟著爆料公社走，原發性的新聞越來越少。原發性的新聞缺缺，要和台灣的電視媒體談新聞公正客觀，談新聞自由，是諷刺，也是個假議題。至於那些成天在電視上無的放矢、構陷他人是紅媒、是中共代言人的名嘴，真要檢視他們過往新聞工作的經驗，不是醜陋汙穢、不堪聞問，就是獨擅八卦、別無所長，若說他們心裡有新聞自由、言論自由的天平，嘴裡能吐出公正客觀，那是天大笑話！他們，只是一群鷹犬，甘為有權力的人、獻媚取樂罷了。

電視新聞品質低落，名嘴立委甘為鷹犬，偏偏NCC還依著電視台名嘴自由亂講的內容，按圖索驥地去找不同立場電視台的碴，作為定期換照的依據。誠不知是NCC監理著媒體、還是特定媒體操控著NCC？而NCC找來外部委員參與換照審查，也讓人疑惑，是NCC規避獨立審查的責任，是NCC大權早已旁落？還是黨政軍借NCC的屍還了魂？

中天換照風波越演越烈，行政院長蘇貞昌難避嫌疑。細數蘇貞昌操弄媒體、干預NCC的紀錄，可謂台灣政壇第一人。2007年介入日本富士電視台出售台視股權案、臭名遠揚東瀛；2007年TVBS新聞處理失當，蘇插手NCC，NCC不從，蘇列出NCC十大罪狀案；紅衫軍天下圍攻阿扁時，蘇甚至要求NCC關掉飛碟和台灣之聲廣播電台；2019年，一句「NCC誰都管它不到，它也甚麼都不管」NCC主委詹婷怡被請辭；今年3月，NCC通過台數科新聞台發照，蘇震怒，NCC被迫收回決議；不多久，NCC人事更迭，一如總統府外洩的機密所述，親綠學者出任NCC委員並擔任換照公聽會主持人。至此，蘇貞昌領導下的NCC，獨立性蕩然無存矣！

細看中天換照這齣大戲，分三階段操作。第一階段，名嘴、媒體瘋狂攀咬中天舔共媚共，罰鍰最高。第二階段，NCC假藉輿論皆曰可殺，召開聽證會，藉特定外部專家學者之手，廢了中天的照。第三階段，清理中天所遺頻道，引進特定對象，為派系力捧的2024總統候選人，堅壁清野，掃除障礙。再細看，這齣戲留下了幾點的懸念：究竟，這是忠孝西路奪權的前戲，還是凱達格蘭大道介壽堂的臨別秋波？是民進黨派系左右了府院，還是府院借道派系，操控了輿論與NCC？是狗搖尾巴，還是尾巴搖狗？

台海情勢日益緊張，執政當局不思緩解，卻忙著重重壘萬山，不許一溪奔，寒蟬之外，怎能不讓人寒心？

（作者為資深媒體人）