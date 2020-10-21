中國騰訊推出的演技類真人綜藝節目《演員請就位》第二季最近在網路上熱播。節目找來兩岸三地年輕與資深的演員同台競演不同劇本，再由陳凱歌、爾冬陞、趙薇和郭敬明四位導演擔任評審給予評級。時常與另外三位導演唱反調的《小時代》系列導演郭敬明，就曾在某集節目中因為要力保某位參賽演員，於是說了一句「你可以討厭你討厭的東西，但請允許它的存在！」節目一播出，他的這句話馬上就成了微博上的熱搜話題。

姑且不論觀眾同不同意郭敬明的意見，但應該沒有人能否認他說的這句話背後所代表的言論自由，以及尊重每個人在合法範圍內有表達不同聲音的精神。這種精神不但是民主社會得以立基的磐石，也是衡量一個國家或是社會，夠不夠進步、夠不夠文明的一大指標。

然而隨著網路發展、資訊爆炸的這個世代，開始出現一種想法，認為是不是有所謂的「言論太過自由」，甚至認為應該要讓某些聲音噤聲，才能維護社會的和諧和穩定。當然我們不否認因為網路、訊息太過繁雜瑣碎、流量又很大的情況下，有所謂的假消息和假新聞的出現；然而「事實真偽」和「個人喜好」不能畫上等號。你可以因為一個人、族群團體或是特定媒體，不斷地散布「不正確」、「錯誤的」、「未經查核」的假消息，透過公權力限制制他們表達的權利（雖然這種做法也還是有諸多討論和爭議），但不應該因為「不喜歡」，或是因為對方與你的意見不一樣、信仰的理念和意識形態不一樣，就剝奪對方表達意見的權利。

最近一則新聞，就是教育廣播電台因為有民眾檢舉他們幫法國廣播電台轉播的節目內容「揚中貶台」，於是被喊卡停播。事後教育部也要教育電台檢討節目轉播機制。然而教育電台與教育部的做法卻惹來不少疑慮。尤其民眾當初檢舉的理由是認為節目內容太多「揚中貶台」、「親中批美」，顯然只是內容的觀點與該名聽眾的立場不同，而非顯而易見的錯誤資訊或是不實報導等違法事實，但教育部就因此要求停播與檢討，許多人就開始在討論教育部所屬單位是否過度「揣摹上意」，還是上級單位矯枉過正？

一個節目該不該停、會不會被淘汰，理論上是不需要公權力插手，而是由具有識讀與判斷能力，以及獨立思考的閱聽大眾透過市場機制自然完成。一個節目不好聽、不好看，或老是傳遞錯誤訊息也不可能會存在很久。但像教育電台的這個例子，上級機關一收到檢舉，馬上就雷厲風行地停掉轉播將近20年的法廣節目，背後恐怕是政治考量居多，而且還未必是主政者的政治考量；更多時候也只是下面的人揣摩上意、看風向，急著想要表態罷了。按照現在當權者帶起的政治和社會風氣，中天會被 NCC 盯上，似乎也就不是那麼令人難以想像了！（作者為口譯工作者）